Среда, 17 октября 2018

В случае ядерной войны россияне попадут в рай, заявил Владимир Путин, выступая на заседании прокремлевского клуба “Валдай” в Сочи.

Как передает Интерфакс, Путин заметил, что у России нет концепции превентивного ядерного удара. “Наша концепция – это ответно-встречный удар”, – пояснил он. Ядерное оружие, по словам главы государства, может быть применено Москвой “только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России”.

“Агрессор должен знать: возмездие неизбежно, все равно он будет уничтожен, – заключил Путин. – Мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют”.

ТАСС сообщает, что Путин также заявил: “Мы вообще ничего не боимся – страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах, есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество – у нас есть”.

“Мы никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого”, – цитирует Путина РИА “Новости”. Относительно аннексии Крыма глава государства заметил: “Крым – это наше. Наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Люди пришли на “референдум” в Крыму и проголосовали”.

Накануне CNN сообщило, что Россия модернизировала ряд военных объектов в Калининградской области. В частности, с 19 июля по 1 октября велась реконструкция бункера для хранения ядерного оружия.