Четверг, 18 октября 2018

Крымский украинский активист Владимир Балух, осужденный к 4 годам 11 месяцам общего режима по сфабрикованным делам о хранении патронов и тротиловых шашек и о нападении на полицейского, в четверг был доставлен из СИЗО-1 в Симферополе в ИК-2 в Керчи для отбытия срока. Об этом сообщили “Крым.Реалии” со ссылкой на зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, отвечающего за взаимодействие с семьями крымских политзеков.

8 октября Балух объявил, что на время до прибытия в колонию приостанавливает частичную голодовку, продолжавшуюся с 19 марта. При этом он заверил: “Я не позволю себе брать еду из рук оккупанта и надеть его тюремную робу”.

17-го числа на свидании с Балухом побывала его жена Наталья. Она рассказала, что муж держится бодро, однако иммунитет у него ослаблен и сейчас политзек болеет простудой. Кроме того, он страдает от обострившихся на фоне голодовки хронических заболеваний и от зубной боли.

В соответствии с законом о льготном зачете в колонии Балуху предстоит пробыть немногим больше года.

После аннексии Крыма керченская ИК-2 превратилась в пыточную. В августе нынешнего года о ситуации в колонии сообщил ее бывший заключенный Мурад Алиев. Крымчанин получил два с половиной года по сфабрикованному делу о грабеже, по отбытии срока был отправлен в СИЗО по обвинению в экстремизме, а через полгода, после освобождения под подписку о невыезде, бежал на континентальную Украину.

До конца 2016 года, рассказал Алиев, ИК-2 была черной зоной, то есть контролировалась криминалитетом. В начале 2017-го туда командировали пятерых фсиновцев из Омска. Они и превратили колонию в красную, введя практику жестоких пыток, включая изнасилования.

Заключенные начали массово писать жалобы, и в середине прошлого года с инспекций в ИК-2 приезжал директор российской ФСИН Геннадий Корниенко. Перед его визитом омских фсиновцев вернули обратно, а после приезда Корниенко на замену им прибыл сотрудник саратовского СИЗО Дмитрий Дворцевой, которого Алиев охарактеризовал как садиста.

Некоторые заключенных, рассказал беженец, предпринимали попытки суицида.