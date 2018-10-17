Среда, 17 октября 2018

Национальная судебная коллегия Испании вынесла оправдательный приговор всем фигурантам дела русской мафии, в том числе депутату Госдумы от “Единой России” Владиславу Резнику и его жене Диане Гиндин. Об этом сообщает EFE.

Дело русской мафии было возбуждено в 2008 году. Обвиняемым инкриминировали отмывание в 1990-х – начале 2000-х крупных сумм денег, полученных преступным путем. Слушания по существу дела открылись 19 февраля нынешнего года и продолжались по апрель месяц, после чего судьи удалились на вынесение приговора.

В деле было 17 фигурантов – граждане России и подданные Испании. Двое – Леонид Хазин и Михаил Ребо – признали вину; о Хазине сообщалось, что он также сотрудничал со следствием. Для Хазина обвинитель запрашивал 1 год 7 месяцев тюрьмы со штрафом 26 тысяч евро, для Ребо – 2 года тюрьмы со штрафом 600 тысяч евро.

Все прочие подсудимые обвинение отвергли. Для каждого из них прокурор требовал 5 с половиной лет тюрьмы со штрафом 100 миллионов евро.

Резник, так же как и большинство подсудимых, лично участвовал в слушаниях. Он пояснял: “Я приехал на заседание потому, что я ни в чем не виноват и доверяю испанскому правосудию”.

Материалы в отношении главаря Тамбовской группировки Геннадия Петрова были выделены в отдельное производство и рассматриваются в другом процессе. Сообщалось, что для него запрашивают 8 с половиной лет тюрьмы.

Петров и еще несколько россиян были задержаны в Испании в 2008 году в ходе операции “Тройка”. До 2010 года Петров находился в тюрьме, затем его освободили под залог. В 2012-м главарю тамбовских было разрешено выехать в Россию на лечение. В Испанию Петров не вернулся; он живет в Петербурге.

В декабре 2015 года испанские власти предъявили 26 лицам – как подданным своего короля, так и гражданам России – обвинения в причастности к Тамбовской группировке и отмывании на территории страны доходов от контрабанды, торговли оружием и “торговли связями”. Помимо Петрова, Резника и Гиндин в числе обвиняемых оказались замглавы Госнаркоконтроля Николай Аулов и бывший зампред Следственного комитета при прокуратуре (СКП, предшественник нынешнего СКР) Игорь Соболевский. В начале мая 2017-го испанский суд выдал международные ордера на арест ряда фигурантов, в том числе Резника и Аулова. Однако ордер на арест Резника позже был аннулирован после апелляции единороса.

В числе доказательств в деле присутствовали аудиозаписи множества телефонных разговоров Петрова с подельниками. Один из собеседников бандита, некий Слава, – это, как утверждали прокуроры, Резник. В деле также содержалась информация о 78 телефонных разговорах Петрова с Ауловым в 2006-2008 годах. В числе обсуждавшихся тем – задержание милиционеров, вставших на пути у Петрова, и помощь различным фирмам в получении лицензий.

Кроме того, из прослушки телефонных разговоров Петрова выяснилось, что в середине 2000-х он поддерживал отношения с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, экс-премьером Виктором Зубковым, а также участвовал в продвижении Александра Бастрыкина на должность председателя СКП.

В сентябре 2017 года в провинции Малага были задержаны еще 11 россиян, подозреваемых в причастности к преступлениям тамбовских. В их числе упоминались владелец футбольного клуба “Марбелья” Александр Гринберг и экс-гендиректор гостиничного комплекса “Космос”, бывший председатель совета директоров гостиничного объединения “Интурист” Арнольд Спиваковский, известный также под фамилией Тамм. Спиваковского испанские СМИ называли одним из главарей Солнцевской группировки.

В августе нынешнего года в той же провинции Малага задержали троих воров в законе, одного из которых называли третьим человеком в мире русской мафии. Полные имена задержанных не приводились.