Четверг, 18 октября 2018

Судья Басманного райсуда Москвы Юлия Сафина арестовала “вице-премьера республики Крым” Виталия Нахлупина на срок до 17 декабря по делу о взяточничестве. Об этом поздно вечером в четверг сообщил Интерфакс.

Чиновник на слушаниях просил о более мягкой мере пресечения. Он в частности указывал, что скрыться не может, поскольку Украина объявила его в розыск по делу о государственной измене.

Позже ТАСС передал, что тот же Басманный суд арестовал еще двоих фигурантов дела. Это бывший “замминистра транспорта” Крыма Валентин Дукорский и бывший первый зампред комитета конкурентной политики оккупационной администрации региона Ярослав Сливка.

Всем троим предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 российского УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Известно, что Нахлупин вину не признает.

За неполных двое суток, прошедших с момента задержания “вице-премьера”, СКР не выступил с какими бы то ни было официальными заявлениями о деле. Конкретные его эпизоды неизвестны. На суде об аресте Нахлупина следователь центрального главка СКР заявлял о “систематическом получении взяток” чиновником. Сумму взяток он не уточнил, заметив лишь, что в полном объеме эти деньги пока не обнаружены.

Из заявления, сделанного в суде адвокатом Дукорского, следует, что речь идет о взятках на 5 миллионов рублей. Юрист просил освободить своего клиента под залог именно в этом размере, указывая, что это та самая сумма, “в получении которой в составе группы он обвиняется”.

Ранее СМИ со ссылкой на неофициальные источники передавали, что дело может быть связано с проведением тендеров на постройки дорог. Нахлупин курировал дорожное строительство в Крыму и отвечал за релизацию соответствующей части федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года”.