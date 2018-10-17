Среда, 17 октября 2018

В среду в редакцию “Новой газеты” подбросили похоронный венок, а в четверг – корзину с отрезанной бараньей головой. Об этом сообщается на сайте издания.

Вместе с венком неизвестные оставили лист бумаги с надписью “Денис Коротков – предатель Родины!”, а в корзину с бараньей головой поместили листок с текстом “Главному редактору “Новой газеты” – с приветом Вам и Короткову”.

В “Новой” эти выходки связали с кампанией, развязанной против издания в соцсетях. Утверждается, будто газета разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, и тем самым подвергла опасности их семьи. Однако эти утверждения – ложь. “У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте”, – отметила редакция.

Между тем в интернете, говорится в публикации, распространяются призывы к расправе над журналистами.

“Терпеть подобное мы не намерены, тем более что отлично представляем, откуда исходит угроза”, – говорится в публикации. Однако прямо источник угрозы “Новая” не назвала.

Редакция подала заявление в полицию. Ведется проверка.

Коротков в прошлом работал в петербургской Фонтанке.Ру. Там вышла серия его публикаций о связях ЧВК Вагнера с олигархом Евгением Пригожиным и о военных потерях вагнеровцах. В августе прошлого года на ряде сайтов и блогов появились обвинения Короткова в измене и призывы расправиться с ним.

Нынешним летом, передавала “Новая”, Коротков уволился из Фонтанки.Ру, а публикация расследований о деятельности Пригожина в этом издании прекратилась.

Союз журналистов Петербурга в середине августа передавал со ссылкой на “информацию, активно распространяющейся в интернете”, что Коротков устроился в центральную редакцию “Новой”. Сам журналист прокомментировал эти сведения так: “Пока трудовых договоров ни с кем не подписывал. Так что подтвердить информацию не могу – это будет некорректно и преждевременно”.

Между тем “Новая” в своей нынешней публикации прямо пишет об угрозе “одному из журналистов редакции”.