Четверг, 18 октября 2018

Смартфон является исключительно полезным устройством, не только благодаря его мультимедийным функциям, но и компактностью, удобством его «ношения» с собой.

Всякий раз, когда вы находитесь в движении, то располагаете возможностью быстрого подключения к интернету, к потоковому аудио и видео контенту, можете обновить свои профили в социальных сетях, и.т.д.

В нынешнем году ожидается множество новых моделей, которые предложат вам более мощные процессоры, большие экраны и впечатляющие камеры.

Но, если вы ищите оригинал, обеспечивающий высокое качество звука, то обратите внимание на эти устройства, отвечающие на нужды даже очень «капризных» музыкальных потребителей.

1. Samsung Galaxy SII

Смартфон предлагает максимальные возможности: встроенная память 16GB может быть увеличена до 32GB c microSD (Micro Secure Digital Card) (слот для карт памяти).

Параллельно с этим Galaxy SII предлагает виртуальную 5,1-канальную систему, дополнительно улучшающую качество звука. И, если прибавим к этому двухядерный 1,2 GHz процессор, то устройство, несомненно, станет самым подходящим для вас музыкальным смартфоном в 2012 году.

2. Apple iPhone 4S

Эта модель фокусируется полностью на музыкальном содержании и значительно превосходит своих конкурентов.

Основные преимущества смартфона – встроенная память до 64GB, беспроводная iTunes синхронизация и исключительно высокое качество звука. К тому же, «App Store» (магазин приложений) предлагает свои возможности, разнообразные радиостанции и это всё превращает ваш iPhone 4S в уникальный мультимедийный портал с доступом до миллиона песен.

3. HTC Sensation XL

В действительности — это первый смартфон, включающий в себя поддержку технологии «Beats Audio» и оптимизированных наушников для неё (это комплексная технология для наушников и программного обеспечения, позволяющая воспроизводить звук высокого качества).

Отменное качество звука отличает «HTC Sensation XL» от других устройств этого сектора. К тому же, большой экран, 1,5GHz процессор и встроенная память 16GB позволяют пользователям легко ориентироваться и наслаждаться любимым музыкальным содержанием.

4. Nokia Lumia 800

Первый с «WP7 Mango OS» смартфон (Windows Phone 7 Mango – новая мобильная операционная система) компании, очень подходящий выбор музыкально ориентированных пользователей. Одним нажатием кнопки на главном экране вы получаете доступ к специальному «Radio Mix», предоставляющему богатую музыкальную коллекцию. Плейлисты (список воспроизведения) обновляется каждую неделю с возможностью скачивания песен и дальнейшего прослушивания в «оффлайн-режиме».

5. Motorola Razr

Мультимедийные возможности (взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением интерактивного программного обеспечения) – ключевая характеристика смартфона, предлагающего инновационный музыкальный плеер с очень высоким качеством звука. Устройство обеспечивает доступ к многочисленным интернет-радиостанциям, поддерживает спецификацию «DLNA» (стандарт, позволяющий совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиа-контент, а так же отображать в режиме реального времени – см. Википедия).

Впечатляющий интерфейс, двухядерный 1,2GHz процессор, встроенная память 16GB.

Важно помнить, что наушники, которые вы используете, имеют огромное влияние на качество звука, так что, пользуясь «Motorola Razr», будьте уверены в подходящей паре.