Среда, 17 октября 2018

США вновь обратили внимание на то, что Россия существенно модернизировала свои хранилища ядерного оружия в Калининградской области.

Три месяца назад в Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) на основании данных со спутниковых снимков сделали вывод о том, что с 2016 года на секретном объекте у поселка Куликово (40 км от Калининграда) проведена капитальная реконструкция. Сегодня данные о модернизации Россией еще нескольких десятков бункеров в районе города Приморск опубликовала CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.

Судя по снимкам, сделанным в период с 19 июля по 1 октября 2018 года, в районе города Приморск, где находится второй по величине порт России на Балтийском море, модернизированы 4 военных бункера. Еще 40 новых бункеров для хранения арсеналов построены или вскоре будут достроены. В середине лета 10 из них были на стадии строительства, но сейчас модернизация почти завершена.

Проанализировав полученные данные, эксперты сделали вывод, что строительные работы велись также на военной базе "Чкаловск" к северу от Калининграда, куда недавно вернулись самолеты 72-й авиабазы морской авиации Балтийского флота, временно базировавшиеся в Черняховске. К авиабазе в Чкаловске проложили новые железнодорожные пути и на аэродроме установили систему посадки по приборам. Военная база в Черняховске, где размещена 152-я ракетная бригада, также претерпела модернизацию и туда российские военные отправили в феврале ядерные ракетные комплексы "Искандер".

Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке Джеймс Фогго заявил CNN, что усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО.

С прошлого года в Литве, Латвии, Эстонии и Польше несут службу 4 тысячи солдат НАТО на основании ротации. В случае конфликта с Россией эти силы быстрого реагирования должны будут сдерживать армию РФ до прибытия основных войск. После перехода полуострова Крым в подчинение России Североатлантический союз существенно увеличил военное присутствие в Восточной Европе.

Отметим, что слежение за российскими военными объектами на побережье Балтийского моря НАТО ведет постоянно. Только за октябрь 2018 года сообщалось о примерно 40 случаях разведки с помощью летательных аппаратов НАТО вдоль границ России: в первую неделю октября было зафиксировано восемь случаев (российские истребители дежурных сил ПВО трижды поднимались в воздух), а во вторую – 21 летательный аппарат НАТО вел разведку у границ РФ (истребители ВВС РФ пять раз шли на перехват).

В СМИ попали подробности о минимум 10 случаях разведки с самолетов стран Североатлантического Альянса.

6 октября стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на 300 км вглубь территории России, совершил 11-часовой полет вблизи российских границ в регионе Балтики. Он в течение 6,5 часов вел разведку у границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тыс. метров. Затем он переместился к западным границам Ленинградской и Псковской областей. Global Hawk производит разведку точечных целей с высоким разрешением и передает информацию командованию в режиме реального времени через спутниковый канал связи.

9 октября самолет-разведчик Gulfstream 4 ВВС Швеции провел очередную разведку у российских границ на юге Балтики. В течение более 2,5 часов он курсировал в 80 км от побережья Калининградской области, находясь на высоте около 13 тыс. метров.

12 октября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135S провел длительный полет над водами Баренцева моря, вблизи Мурманской области. Этот самолет предназначен для отслеживания пусков баллистических ракет.

12 октября самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS совершил многочасовой полет у границ Росси на юге Балтики. Натовский "летающий радар" не менее трех часов курсировал к юго-западу от Калининградской области. С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на расстояние 500 км вглубь территории России, он мог "просматривать" всю территорию области.

15 октября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V и дальний беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk совершили многочасовые полеты вблизи границ Калининградской области. Самолеты, способные вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории России, осуществляли полеты к югу от границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

15 октября со стороны Балтики вдоль побережья Калининградской области вел разведку и самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003.

17 октября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V вновь совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской области. В течение более трех часов он курсировал вдоль южной границы России, находясь в воздушном пространстве Польши. Но с учетом технических возможностей по ведению радиоэлектронной разведки RC-135V мог "зондировать" всю территорию Калининградской области.