Вторник, 16 октября 2018

США готовят санкции против российских и иранских компаний за участие в восстановлении Сирии. Как сообщает NBC News, эти меры – часть нового плана Белого Дома по вытеснению иранских сил из Сирии невоенными методами.

О плане телеканалу сообщили пять источников, знакомых с документом. Вашингтон также откажется участвовать в восстановлении Сирии. Кроме санкций будут использоваться и другие политические и дипломатические методы воздействия с целью вытеснить Тегеран из ближневосточной страны.

У американских военных нет полномочий действовать в Сирии против иранских сил; они могут только отвечать на их агрессивные действия.

По словам источника в Пентагоне, по новому плану американской администрации военное ведомство продолжит декларировать основной целью операции в Сирии борьбу с “Исламским государством”. План не предоставит военным права атаковать иранские подразделения. Между тем в Пентагоне все равно беспокоятся, что концентрация на борьбе с Ираном в Сирии приблизит Вашингтон к открытому конфликту с Тегераном.

В плане Белого Дома также говорится об уничтожении последних очагов ИГ в Сирии и политическом транзите после вытеснения из Сирии Ирана и ИГ.

При этом план не предусматривает отстранения от власти диктатора Башара Асада – США лишь настаивают, что новые власти Сирии не должны иметь тесных связей с Ираном и обязаны привлекать к ответственности причастных к преступлениям против человечности.

В апреле президент США Дональд Трамп заявлял о скором выводе из Сирии американских сил.