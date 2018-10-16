Вторник, 16 октября 2018

Минкульт предлагает ввести процедуру внесудебной блокировки пиратских сайтов, владельцы которых не реагируют на обращения правообладателей. Как сообщает РБК, с такой инициативой ведомство выступило на прошедшем во вторник в Госдуме круглом столе по борьбе с интернет-пиратством.

Внесудебную блокировку предлагается распространить и на те сайты, владельцы которых не указывают достаточной информации о том, как владелец авторских прав может отправить им претензию. Если правообладатель не смог связаться с владельцами ресурса, он сможет обратиться в Роскомнадзор – цензурное ведомство в течение суток должно будет еще раз отправить администрации сайта претензию. Если материал, который правообладатель требует удалить, по-прежнему останется на сайте, операторы связи в течение суток должны заблокировать ресурс.

Помимо этого министерство предлагает сократить с трех рабочих дней до одних суток сроки, отведенные на уведомление Роскомнадзором хостинг-провайдера о решении Мосгорсуда о временной блокировке сайта по “антипиратскому” закону, а также на взаимодействие хостинг-провайдера с владельцем сайта. Таким образом, процесс временной блокировки сайта сократится по времени с семи до трех суток.

В Минкульте хотят обязать Роскомнадзор сразу требовать от операторов связи блокировки сайта при вынесении Мосгорсудом решения о временной блокировке доступа, а уже потом обращаться к хостинг-провайдеру. Сейчас эта процедура проходит в обратном порядке.

Минкульт планирует оформить свои предложения в законопроект, который внесут в правительство – документ должен быть согласован со всеми профильными ведомствами.

Между тем первый вариант законопроекта Минкульта, позволяющего без решения суда блокировать сайты за игнорирование обращений правообладателей, был опубликован еще в феврале.

“Антипиратский” закон 187-ФЗ, предусматривающий блокировку сайтов по решениям Мосгорсуда за нарушение авторских прав, действует с 2013 года. Правообладатели подают в столичный суд иски о блокировке ресурсов, на время рассмотрения которых действует временное ограничение доступа. Если суд признает, что пиратский контент публиковался на сайте два и более раза, доступ к нему блокируется на “вечной” основе, и он не может быть исключен из реестра РКН. “Зеркала” заблокированных сайтов блокируются по внесудебной процедуре – на основании решений Минкомсвязи. Поисковики обязаны удалять ссылки на заблокированные пиратские сайты и их “зеркала” из выдачи.