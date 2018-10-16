Вторник, 16 октября 2018

Судья Петербургского горсуда Евгений Исаков продлил духовному лидеру Сайентологической церкви Петербурга 43-летнему Ивану Мацицкому срок содержания в СИЗО еще на четыре месяца – до 19 февраля 2019 года. О решении, вынесенном во вторник, тогда же сообщила пресс-служба петербургских судов.

О предъявлении окончательного обвинения трем из пятерых фигурантов дела сообщалось еще в мае, однако Мацицкий в число этих фигурантов тогда не входил. 4 июня, когда политзеку в очередной раз продлевали арест, адвокат Иван Павлов, лидер “Команды 29″, сообщил РАПСИ, что следствие в отношении Мацицкого тоже завершено, причем этот политзек, так же как и второй заключенный в СИЗО фигурант – Сахиб Алиев, – от ознакомления с материалами отказываются. Отказ от ознакомления с материалами дела, отметил Павлов, лишает ФСБ правовых оснований добиваться дальнейшего продления политзекам ареста.

На отказ Мацицкого ознакамливаться с делом адвокаты указывали и на нынешнем заседании. Однако, как и в июне, это обстоятельство было судьей проигнорировано.

18 сентября первый замначальника следственного управления ФСБ продлил срок следствия по делу до 20 февраля будущего года.

Кроме того, во вторник судья того же Петербургского райсуда Наталья Кузнецова продлила срок домашнего ареста юристу Сайентологической церкви 48-летней Констанции Есаулковой. Новая дата окончания домашнего ареста неизвестна; можно предположить, что это также 19 февраля.

Слушания о продлении срока содержания в СИЗО 34-летнему Алиеву, главбуху церкви, назначены на четверг, 18 октября. Рассмотрение ходатайства ФСБ поручено судье Андрею Боровкову. Между тем в производство судьи Галины Пономаревой поступило ходатайство о продлении домашнего ареста начальнице отдела церкви по официальным вопросам 39-летней Анастасии Терентьевой. Дата слушаний в карточке не указана; между тем нынешний срок ареста обвиняемой истекает уже 19-го числа.

Сведений о ходатайстве ФСБ в отношении пятой фигурантки дела – исполнительного директора Сайентологической церкви 63-летней Галины Шуриновой, также помещенной под домашний арест, – на сайте суда нет. В июне информации о продлении ей срока меры пресечения тоже не поступало.

В деле петербургских сайентологов 70 томов. По информации “Коммерсанта”, всем пятерым фигурантам инкриминированы пункты “а”, “б” части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере; до 5 лет колонии), пункт “в” части 2 статьи 282 (унижение человеческого достоинства, совершенное организованной группой; до 6 лет) и части 1, 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем; от 6 до 10 и от 2 до 6 лет соответственно).

Алиеву дополнительно вменена часть 4 статьи 174.1 кодекса (отмывание денег в особо крупном размере; до 7 лет колонии).

Между тем в справке правозащитного центра “Мемориал” обвинение по части 2 статьи 282.1 УК не упоминается. Отсутствует оно и в квалификации дела Мацицкого, приведенной в нынешнем сообщении пресс-службы петербургских судов.

Задержания по делу прошли 6 июня 2017 года. На другой день четверых фигурантов отправили в СИЗО; Есаулкова 9 июня была помещена под домашний арест. 3 августа под домашний арест перевели Шуринову, а 19 октября – Терентьеву и Алиева. Однако уже 21 ноября Алиев был повторно отправлен в изолятор.

Согласно фабуле дела, как ее передавал “Коммерсант”, фигуранты под видом религиозной деятельности занимались бизнесом, продавая курсы и программы своей церкви. Таким образом с мая 2012 по июнь 2016 года они выручили 417 миллионов рублей. Ранее сообщались названия курсов, которые продавали фигуранты, – это “Дианетика: эволюция науки” и “Мини-шляпа”.

Обвинения в экстремизме основываются на видеозаписях, сделанных, как утверждается, рядовыми адептами Сайентологической церкви, а также на результатах обысков, в ходе которых была изъята литература сайентологов, в 2011 году объявленная экстремистской, и на заключениях экспертиз.

“Социальной группой”, унижение социального достоинства которой вменяется фигурантам, в деле названы адепты, покидающие церковь. В терминологии сайентологов таких людей называют “потенциальные источники неприятностей”. Как утверждается, обвиняемые создавали из адептов-отступников образ врага, так как Мацицкий подписывали в их отношении “этические приказы”, которые публично оглашались.

Мацицкому вменяется руководство “экстремистским сообществом”, Терентьевой – формирование среди адептов “негативных идеологических установок” и инструктаж подчиненных перед следственными действиями, Шуриновой – координация действий фигурантов, Есаулковой – разработка схем сокрытия “преступлений”, Алиеву – обеспечение якобы незаконного получения средств и отмывание этих денег, а также финансовое обеспечение “экстремистского сообщества”.

Сами фигуранты вину не признают. Евгений Тонков, один из адвокатов Мацицкого, заявлял о нарушениях, допущенных ФСБ при расследовании.

В конце прошлого года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Сайентологической церкви Петербурга на повторный отказ в регистрации. Верующие обвиняют Россию в нарушении статей 9 (свобода мысли, совести и религии) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.