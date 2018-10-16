Вторник, 16 октября 2018

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Как передает “Радио Азатутюн”, с соответствующим заявлением глава правительства выступил во вторник вечером в прямом эфире Общественного телевидения.

Целью отставки Пашинян назвал проведение досрочных парламентских выборов, которые необходимы, чтобы “закончить ненасильственную, бархатную, народную революцию, которую мы вместе совершили”.

Схема, изложенная Пашиняном, выглядит так. После его отставки президент Армен Саркисян немедленно отправляет в отставку весь кабинет министров. Далее у Национального собрания есть 14 дней, чтобы избрать нового премьера. Расчет Пашиняна основывается на том, что парламент в этот срок дважды не сможет определиться решить вопрос о новом главе правительства. В таком случае Саркисян должен будет распустить Национальное собрание и назначить внеочередные парламентские выборы.

До этих выборов Пашинян и его министры остаются на своих постах как исполняющие обязанности. “Иначе говоря, – пояснил политик, – я буду и в дальнейшем оставаться гарантом победы народа, и если в декабре вы проголосуете за нашу политическую силу, я буду избран на пост премьер-министра Республики Армения”.

Ранее Пашинян пытался провести досрочные парламентские выборы, не уходя в отставку. Однако все фракции Национального собрания, кроме фракции “Елк”, к которой принадлежит нынешний и.о. премьера, противодействовали новым выборам. 2 октября депутаты на внеочередном заседании приняли поправки в закон “О регламенте Национального собрания”, существенно сужающие возможности для роспуска парламента.

Политические силы, которые выступили за эти поправки, Пашинян назвал контрреволюционными. Он уволил с министерских постов представителей двух из этих сил – партии “Процветающая Армения” и Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн”.

Президента Саркисяна премьер призвал не вводить поправки в силу. Саркисян последовал этому призыву.

Пашинян возглавил правительство 8 мая в результате бархатной революции, которая свергла авторитарный режим Сержа Саргсяна.