Вторник, 16 октября 2018

“Вице-премьер республики Крым” Виталий Нахлупин задержан в Москве по делу о взяточничестве (статья 290 российского УК). Об этом сообщается на сайте оккупационной администрации региона.

Как передает РБК со ссылкой на неофициальные источники, задержание может быть связано с проведением тендеров на постройки дорог. Нахлупин курировал дорожное строительство в Крыму и отвечал за релизацию соответствующей части федеральной целевой программы “Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года”.

Утром в среду, также пишет издание, обыски либо выемки документов прошли в региональной службе автодорог, комитете конкурентной политики оккупационной администрации и во ФГУП “Крымская железная дорога”. В обысках участвует ФСБ, а здания оцеплены ОМОНом.

На сайте СКР информация о задержании Нахлупина по состоянию на 13 часов мск отсутствовала.

Нахлупину 52 года, он уроженец донецкого пригорода Макеевка. Работал на Украине врачом-стоматологом; с середины 1990-х занимался бизнесом. В 2007-2008 годах – председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины. В 2010-2014-м – депутат Верховной рады Крыма, а после российской аннексии региона – “госсовета республики Крым”; в “госсовете” возглавлял комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. “Вице-премьером” стал в январе 2016 года.