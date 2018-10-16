Вторник, 16 октября 2018

13 человек погибли и около 50 получили ранения при взрыве в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте СКР. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

Как утверждается, в столовой колледжа сработало “неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами”.

“Крыминформ” передал, что в город выехал глава оккупационной администрации региона Сергей Аксенов. Он привел другие данные о погибших и пострадавших, заявив о 18 жертвах и примерно 40 раненых.

На территории “республики Крым” объявлен трехдневный траур.

“Керчь.фм” со ссылкой на очевидцев написала, что взрыву в колледже предшествовала стрельба. По словам собеседников издания, неизвестные начали ходить по аудиториям и стрелять в студентов.

Директор колледжа Ольга Гребенникова незадолго до инцидента выехала подписывать бумаги у чиновников. На видео, опубликованном youtube-каналом kerchnettv, она также сообщила о стрельбе, а кроме того, заявила, что взрывов было несколько.

По информации “Мэша”, все школы и детсады Керчи закрыты; учеников и воспитанников отправили по домам.

Кроме того, “Мэш” передал, что у силовиков есть ориентировка на подозреваемого. Это некий мужчина 20-25 лет. При нем было некое оружие калибром 12 миллиметров. Стрельба, как утверждается, началась в 11:45 по местному времени (совпадает с московским).

Подозреваемый в атаке на колледж в Керчи

Позже Аксенов сообщил, что в убийстве подозревается 22-летний студент 4-го курса колледжа. По словам оккупационного чиновника, подозреваемый застрелился.

Между тем телеграм-канал “112″ написал, что нападавшему было 18 лет, а звали его Владислав Росляков.

О возбуждении дела СКР объявил в 14:17 мск. Дело квалифицировано по статье 205 российского УК (теракт). По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина расследование поручено чиновникам центрального аппарата ведомства.

При этом о стрельбе в официальном сообщении не упоминается.