Вторник, 16 октября 2018

При пытках журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле присутствовал глава дипмиссии Мухаммад Утайби. Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на публикацию Yeni Şafak, которая, в свою очередь, основывается на анализе голосов с аудиозаписей, попавших в руки турецких следователей.

Как говорится в публикациях, Хашукджи отрубили голову. Перед этим его пытали, отрубая пальцы рук. Утайби попросил: “Делайте это где-то в другом месте, или у меня будут проблемы”. На это генконсулу ответили: “Заткнитесь, если вы хотите остаться живым по возвращении в Аравию”.

Утайби вернулся в Саудовскую Аравию 16 октября – как раз перед тем, как турецкая полиция обыскала его резиденцию в Стамбуле.

Hürriyet также передает со ссылкой на Al Jazeera, что тело убитого Хашукджи врач-патологоанатом Салах Мухаммад ат-Тубайджи, прибывший вместе с убийцами, расчленил за семь минут. Убийцам он предложил в это время “послушать музыку”.

Накануне The New York Times сообщила, что как минимум 9 из 15 соучастников убийства Хашукджи – действующие сотрудники силовых или гражданских структур Саудовской Аравии. Пятеро из девятерых связаны с наследным принцем королевства Мухаммадом бин Салманом.

Днем раньше это же издание писало, что Мухаммад лично санкционировал задержание Хашукджи в Стамбуле.