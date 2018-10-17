Среда, 17 октября 2018

Владельцы Twitter опубликовали все посты, размещенные с 2016 года в аккаунтах, использовавшихся Россией и Ираном для кампаний дезинформации. Как сообщается в корпоративном блоге компании, таких текстовых твитов оказалось более 10 миллионов.

Помимо этого с российских и иранских фейковых аккаунтов опубликовано более 2 миллионов статических изображений, анимационных GIF-изображений, видеозаписей и трансляций в Periscope.

Администрация Twitter обнаружила 3481 аккаунт, связанный с Агентством интернет-исследований – петербургской “фабрикой троллей” олигарха Евгения Пригожина, и 770 аккаунтов, потенциально связанных с Ираном.

Наборы данных доступны для скачивания на специальной странице корпоративного сайта Twitter.

В компании подчеркивают, что анализ независимыми исследователями сетевой активности российских и иранских пропагандистов – “ключевой шаг в развитии всеобщего понимания этих угроз”.