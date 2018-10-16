Вторник, 16 октября 2018

Бессрочный митинг в Магасе против новой ингушско-чеченской границы, продолжавшийся с 4 октября, прекращен после отказа чиновников согласовать акцию на срок с 18-го числа. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Рассмотрев уведомление организаторов, чиновники выдали согласование на срок лишь через две недели – с 31 октября по 2 ноября.

Оргкомитет митинга предложил протестующим сделать перерыв на две недели, а за это время подготовить Всемирный конгресс ингушского народа. Это предложение было принято. После дневного намаза митингующие начали разбирать шатры и трибуну.

По информации The Magas Times, Всемирный конгресс намечен на 30 октября. Место проведения будет сообщено дополнительно.

Предполагается также образовать комиссию по определению границ Ингушетии, включив в нее юристов, историков, картографов и иных специалистов.

Готовятся обращения в ООН, Совет Европы и Всемирную исламскую лигу.

На пятницу, 19 октября, в Магасе запланирован коллективный намаз.

Накануне представители оргкомитета митинга провели в Пятигорске встречу с полпредом Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым и начальником управления администрации президента по внутренней политике Андреем Яриным. Кремлевские чиновники заявили, что соглашение об ингушско-чеченской границе вступило в силу и отменено быть не может. Протестующим намекали на возможность преследований.

Как передавали “Кавказ.Реалии”, представитель ингушского муфтията 76-летний Ахмед Барахоев, выслушав чиновников, заявил: “Вы в том числе виноваты во всем, что происходит, – это не без вашего участия. Вы ни в чем не пошли нам навстречу, нам с вами больше разговаривать не о чем”. После этого вся делегация протестующих покинула заседание, не попрощавшись.

Между тем глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 16 октября пригласил членов оргкомитета митинга на заседание комиссии по вопросам определения новой границы, намеченное на среду. Он сослался на то, что договоренность о присутствии протестующих на заседании будто бы была достигнута на переговорах в Пятигорске.

Однако члены оргкомитета информацию тогда же опровергли, а в среду на заседание не явились. Советник Евкурова Артем Перехрист в комментарии ТАСС обвинил протестующих в срыве якобы заключенной договоренности и заверил, что, несмотря на неявку членов оргкомитета митинга, “заседание проходит в плановом режиме в соответствии с повесткой”.