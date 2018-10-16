Атака на колледж в Керчи: 20 погибших, около 50 раненых
20 человек погибли при стрельбе в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу российского Минздрава Веронику Скворцову.
Среди погибших – 15 студентов колледжа и пятеро взрослых. Среди убитых студентов 11 – несовершеннолетние. По предварительным данным, все погибшие взрослые – сотрудники колледжа.
“В основном те, кто был ранен огнестрельно, – вот это, собственно, основная причина смерти. Те, кто попали в стационар – взрывная рана”, – пояснила Скворцова. По ее словам, в колледже сработало “самодельное взрывное устройство, начиненное огромным количеством мелких металлических компонентов”.
В больницах по состоянию на воскресенье остаются 44 человека, из них семеро – в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, 34 – в состоянии средней тяжести. Число пострадавших СКР первоначально оценивал примерно в 50 человек. По информации главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, госпитализированы из них 35, причем 8 находятся в тяжелом состоянии.
Большинство погибших и пострадавших – подростки.
Инцидент произошел около полудня среды. Как сообщалось на сайте СКР, 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков явился в свой колледж с ружьем и начал расстреливать студентов и преподавателей. После этого он, как утверждается, застрелился.
Дело, первоначально возбужденное по статье 205 российского УК (теракт), переквалифицировано на пункты “а”, “е” части 2 статьи 105 кодекса (убийство двух или более лиц общеопасным способом).
По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина расследование дела ведут чиновники центрального аппарата ведомства.
Владислав Росляков во время атаки на колледж
О расстреле ранее сообщали и очевидцы инцидента, однако в своем первом сообщении СКР стрельбу не упоминал. Речь шла лишь о том, что в столовой колледжа сработало “неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами”.
В новом сообщении СКР, наоборот, не упомянул взрыв. Сообщалось, что все жертвы нападения, согласно результатам предварительного осмотра тел, погибли от огнестрельных ранений. В этой связи непонятно присутствие в новой квалификации дела указания на общеопасный способ убийства – таковым может быть признан именно взрыв, а не расстрел.
Между тем ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передавал, что рядом с вещами Рослякова нашли еще одно взрывное устройство – его обезвредили.
Следственные мероприятия по делу прошли по нескольким адресам в Керчи, в том числе в квартире Рослякова.
В “республике Крым” объявлен трехдневный траур.
Соболезнования в связи с атакой выразили президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман, а также МИД страны. Порошенко подчеркнул важность начатого расследования, указав, что Крым остается украинской территорией, а его жители – гражданами страны.
Соболезнования также прислали канцлер Германии Ангела Меркель, МИД Финляндии, МИД Таиланда, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интернете опубликовано изложение событий директором колледжа Ольгой Гребенниковой. Она, однако, свидетельницей инцидента не была, поскольку за несколько минут до атаки уехала подписывать бумаги у чиновников.
По информации паблика “Мэш”, все школы и детсады Керчи закрыты; учеников и воспитанников отправили по домам.
Дело по факту атаки открыла и законная прокуратура Автономной Республики Крым. Оно квалифицировано по части 3 статьи 258 УК Украины (теракт, повлекший гибель людей).