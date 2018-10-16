Вторник, 16 октября 2018

20 человек погибли при стрельбе в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу российского Минздрава Веронику Скворцову.

Среди погибших – 15 студентов колледжа и пятеро взрослых. Среди убитых студентов 11 – несовершеннолетние. По предварительным данным, все погибшие взрослые – сотрудники колледжа.

“В основном те, кто был ранен огнестрельно, – вот это, собственно, основная причина смерти. Те, кто попали в стационар – взрывная рана”, – пояснила Скворцова. По ее словам, в колледже сработало “самодельное взрывное устройство, начиненное огромным количеством мелких металлических компонентов”.

В больницах по состоянию на воскресенье остаются 44 человека, из них семеро – в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом, 34 – в состоянии средней тяжести. Число пострадавших СКР первоначально оценивал примерно в 50 человек. По информации главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, госпитализированы из них 35, причем 8 находятся в тяжелом состоянии.

Большинство погибших и пострадавших – подростки.

Инцидент произошел около полудня среды. Как сообщалось на сайте СКР, 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков явился в свой колледж с ружьем и начал расстреливать студентов и преподавателей. После этого он, как утверждается, застрелился.

Дело, первоначально возбужденное по статье 205 российского УК (теракт), переквалифицировано на пункты “а”, “е” части 2 статьи 105 кодекса (убийство двух или более лиц общеопасным способом).

По указанию председателя СКР Александра Бастрыкина расследование дела ведут чиновники центрального аппарата ведомства.

Владислав Росляков во время атаки на колледж

О расстреле ранее сообщали и очевидцы инцидента, однако в своем первом сообщении СКР стрельбу не упоминал. Речь шла лишь о том, что в столовой колледжа сработало “неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами”.

В новом сообщении СКР, наоборот, не упомянул взрыв. Сообщалось, что все жертвы нападения, согласно результатам предварительного осмотра тел, погибли от огнестрельных ранений. В этой связи непонятно присутствие в новой квалификации дела указания на общеопасный способ убийства – таковым может быть признан именно взрыв, а не расстрел.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах передавал, что рядом с вещами Рослякова нашли еще одно взрывное устройство – его обезвредили.

Следственные мероприятия по делу прошли по нескольким адресам в Керчи, в том числе в квартире Рослякова.

В “республике Крым” объявлен трехдневный траур.

Соболезнования в связи с атакой выразили президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман, а также МИД страны. Порошенко подчеркнул важность начатого расследования, указав, что Крым остается украинской территорией, а его жители – гражданами страны.

Соболезнования также прислали канцлер Германии Ангела Меркель, МИД Финляндии, МИД Таиланда, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интернете опубликовано изложение событий директором колледжа Ольгой Гребенниковой. Она, однако, свидетельницей инцидента не была, поскольку за несколько минут до атаки уехала подписывать бумаги у чиновников.

По информации паблика “Мэш”, все школы и детсады Керчи закрыты; учеников и воспитанников отправили по домам.

Дело по факту атаки открыла и законная прокуратура Автономной Республики Крым. Оно квалифицировано по части 3 статьи 258 УК Украины (теракт, повлекший гибель людей).