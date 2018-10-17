Среда, 17 октября 2018

Россия модернизировала ряд военных объектов в Калининградской области, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией ImageSat International.

В июне сообщалось о модернизации объекта для хранения ядерного оружия в Калининграде. На новых спутниковых снимках видно, что в период с 19 июля по 1 октября бункер подвергся еще одной реконструкции – на снимках он открыт, что указывает на работы, проводившиеся под землей.

В этот же период работы проводились еще на трех военных объектах в регионе. С 18 июля строительство 40 новых бункеров велось в районе военных складов рядом с Приморском – городом на севере области, вторым по величине российским портом в Балтийском море. Через 10 недель бункеры достроили.

К военному аэродрому “Чкаловский” к северу от Калининграда провели новую железнодорожную ветку, а также установили там новую систему управления посадкой самолетов, которая позволит им приземляться в ненастную погоду. 8 октября “Военное обозрение” сообщало о прибытии на аэродром 20 самолетов морской авиации Балтийского флота после его масштабной реконструкции. Работы проводились с 2012 года и включали в себя модернизацию взлетно-посадочной полосы, сетей электроснабжения, светотехнического оборудования и систем связи.

Наконец, строительные работы проводились на базе 152-й гвардейской ракетной бригады в Черняховске. В феврале на эту базу были доставлены оперативно-тактические комплексы “Искандер-М”, способные нести ядерное оружие. К тому моменту в регионе уже были развернуты российские системы ПВО С-400, а также береговые ракетные комплексы “Бал” и “Бастион”.

Размещение “Искандеров” в Калининградской области вызвало протесты США и Литвы. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявляла, что развертывание “Искандеров” “означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы”.