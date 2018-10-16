Вторник, 16 октября 2018

Мосгорсуд сократил на месяц срок жителю столицы Алексею Блинову, приговоренному к 3 годам 2 месяцам общего режима по обвинениюв в контрабанде на Украину запчастей для истребителей МиГ-29 и Су-27. О решении, вынесенном еще 4 октября, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Подмосковью. В итоге москвичу назначено 3 года и один месяц колонии.

13 августа судья Никулинского райсуда Екатерина Ливенцева объявила Блинова виновным. Как указано на сайте Мосгорсуда, ему вменялась часть 1 статьи 226.1 УК (контрабанда материалов, которые могут быть использованы при создании военной техники). Блинов получил чуть больше минимального срока, предусмотренного таким обвинением, – он составляет три года.

Между тем пресс-служба саратовского УФСБ заявляет, что осужденному инкриминировалась часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 226.1 УК (приготовление к контрабанде).

Блинов признал вину, процесс проходил в особом порядке.

Москвича задержали в июне 2017 года в Саратовской области, когда он, по версии ФСБ, пытался передать курьеру запчасти для истребителей для переправки на Украину. Как утверждают в спецслужбе, у него обнаружили 340 тысяч рублей, полученных “в качестве оплаты за запчасти и предоплаты за следующую поставку”.

Однако саратовское УФСБ приводит иные данные – по версии пресс-службы регинального управления, у Блинова изъяли не 340, а только 70 тысяч рублей за “последующую поставку 10 штук аналогичных изделий военного назначения”.

Эксперты, которых привлекло к делу следствие, указали, что изъятые у Блинова при задержании запчасти будто бы “пригодны для работы и предназначены исключительно для комплектования военной авиационной техники”.

Никаких данных о личности осужденного и о том, откуда у него взялись авиационные запчасти, не приводится.

ФСБ также распространила видео задержания Блинова. При задержании он говорит, что “изделия” его попросил передать некий человек, нашедший покупателей для них. Оперативник ФСБ в ролике демонстрирует датчик для измерения температуры в условиях полета ДТ-211. Такие датчики имеются в интернет-магазинах в свободной продаже. Силовики заявляют, что у Блинова изъяли 68 купюр по 5 тысяч рублей.