Понедельник, 15 октября 2018

В Русской православной церкви напомнили верующим о важности соблюдения решения Священного Синода о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. По его словам, теперь прихожанам и священнослужителям запрещено молиться во всех храмах патриархата.

"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян – покаяние на исповеди в непослушании Церкви", – рассказал "Интерфаксу" секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви. Среди церквей, на которых распространяется запрет, священник перечислил: в Турции – все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталье, в Греции – храмы на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых – Родос.

Запрет будет распространяться и на церкви Афона. "Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", – заявил Якимчук.

О том, что разрыв евхаристического общения Московского патриархата с Константинопольским означает запрет для верующих православных россиян в том числе молиться в храмах на горе Афон в Греции, накануне сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков, слова которого приводит ТАСС.

Волков отметил, что Афон – каноническая территория Константинополя "со всеми вытекающими последствиями". До того, как отношения двух церквей изменятся, верующие РПЦ не смогут причащаться или участвовать в богослужениях в храмах Константинопольского патриархата, пояснил он.

В статье 6 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) указывается, что "каноническое прещение (наказание) должно побуждать члена Русской Православной Церкви, совершившего церковное правонарушение, к покаянию и исправлению", отмечает РБК. При этом наказание не может быть наложено "без достаточных доказательств, устанавливающих виновность данного лица" в соответствии с 28-м правилом Карфагенского собора (прошедшего в 419 году).

Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены: освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана и отлучение от Церкви.

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов признал в беседе с ТАСС, что прекращение общения и сослужения со священнослужителями Константинопольской церкви осложнит отношения РПЦ с Афоном, "но тут уж выбирать не приходится".

"На первом месте для нас стоит солидарность с нашими братьями и сестрами в Украине, которые переживают сегодня поистине трудные времена, а Константинопольская церковь, к великому сожалению, делает многое, чтобы усугубить тяжесть их положения и внести еще больший раскол", – сказал он.

Он отметил, что решение Священного синода не лишает православных возможности поклонения святыням, где бы они ни находились. Балашов привел в пример мощи святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари – общехристианской святыни, находящейся в ведении католической церкви.

Синод РПЦ объявил накануне о разрыве отношений с Константинополем в ответ на меры по восстановлению Киевской метрополии в составе своей канонической территории и придаче УПЦ Киевского патриархата автокефалии.

Каноническая территория Константинополя – Турция и Греция. В Турции расположены шесть епархий, десять монастырей и 30 духовных школ, говорится на сайте РПЦ. В сообщении отмечается, что гора Афон "имеет фактически полную административную независимость от Константинопольского трона и строго хранит свою внутреннюю самостоятельность".

Подчиняющиеся Константинополю митрополии и епархии имеются в странах Европы, Южной и Центральной Америке, США, Австралии, Корее, Гонконге, Новой Зеландии, Сингапуре.

Что разрыв отношений с Константинополем означает на практике

Решение Cинода РПЦ относится ко всем членам Московской Патриархии как в России, в Украине, в Белоруссии, так и в других странах. При этом документ значим более для Украины, где на 9 тысяч приходов Украинской православной церкви Московского патриархата приходится около 4 тысяч приходов Константинопольского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви (обновленной) Яков Кротов уточняет, что мирянам теперь нельзя крестить и миропомазывать детей, исповедоваться и причащаться, принимать таинство соборования у священников и епископов Константинопольского патриархата. При этом наказания за это для мирян не предусмотрено.

Священникам и епископам запрещено то же, что мирянам, а также совершение литургии вместе со священниками и епископами Константинопольского патриархата. О наказании для них уже упоминалось – это запрещение в служении или увольнение. Члены Московской патриархии могут приезжать на Афон и заходить в храмы Константинопольского патриархата, но не могут там молиться, исповедоваться и причащаться.

При этом можно молиться во время литургии в церквях Константинопольского патриархата. Кротов привел в пример патриарха Кирилла, который во время католических богослужений не раз молился, "сам по себе", а не вместе с католиками – об их обращении в православие.

"В целом, тем, кто боится нарушить запрет, лучше каждый раз проверять, какой юрисдикции тот или иной храм", – советует священник. Так, в Греции есть своя автокефальная Элладская православная церковь со статусом митрополии, значит, на греческие храмы запрет не распространяется, передает Радио Свобода. В решении Синода также ничего не говорится о запрете причащать, исповедовать, соборовать епископов, священников и мирян Константинопольской патриархии.

"Теперь все обязаны тщательно проверять, кому подчиняется храм, куда человек ходит. Будут ли на практике проверять – другой вопрос. По канонам и разводиться нельзя, и причащать тех, кто живет без венчания, нельзя, гражданский брак с точки зрения строгих ревнителей канонов – это просто блуд. Но никто этого не выполняет, потому что иначе храмы просто опустеют", – заключил Кротов.