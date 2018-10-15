Понедельник, 15 октября 2018

В Москве ФСБ задержала 17-летних оппозиционных активистов Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина. Об этом сообщает телеграм-канал “Правозащита Открытки”.

В 6 утра в квартиры молодых людей явились следователи в сопровождении оперативников в гражданском. Визитеры сообщили о возбуждении дела по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

По итогам обысков у Чумаченко и Соколухина изъяли электронную технику, а также некие флаги с символикой и наклейки. Копии протоколов молодым людям выданы не были.

Затем обоих активистов увезли на машинах без номеров на допрос в следственный отдел УФСБ по Москве и Подмосковью.

Соколухин уехал на допрос вместе с матерью. Между тем Алле Чумаченко, матери второго активиста, сопровождать несовершеннолетнего сына силовики не разрешили.

Следователи во время обысков упоминали комитет “Нация и свобода” и телеграм-канал “Карательный отряд”. Соколухин проходит по делу свидетелем; процессуальный статус Чумаченко в публикации не уточняется.

В 13 часов ОВД-Инфо передало, что по этому же делу задержан также гражданин по прозвищу Эдельвейс. У него также прошел обыск.

Комитетом “Нация и свобода” руководит политэмигрант Владимир Басманов (Поткин), младший брат бывшего сопредседателя этнополитического объединения “Русские” Александра Белова (Поткина). Московскую лигу комитета одно время возглавлял Владимир Ратников (Комарницкий), нынешним летом отправленный в СИЗО по “экстремистскому” делу Черного блока. На Владимира Бурмистрова – преемника Комарницкого в должности лидера столичной лиги – прошлым летом, по утверждению активистов комитета, покушались оперативники ЦПЭ.