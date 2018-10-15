Понедельник, 15 октября 2018

Судья Ленинского райсуда Смоленска Людмила Кузуб арестовала свидетельниц Иеговы из города Сычевка Наталию Сорокину и Марию Трошину на срок до 19 ноября. О решении, вынесенном еще 9 октября, в нынешний понедельник сообщили “Свидетели Иеговы в России”.

43-летней Сорокиной и 41-летней Трошиной вменена часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 2 до 6 лет колонии. Обе отправлены в СИЗО-1 в областном центре. Следствие ведет областное УФСБ.

Фигуранток дела задержали 7 октября по итогам обысков, которые санкционировал 2-го числа судья Ленинского райсуда Смоленска Андрей Ланцов. В них наряду с силовиками из ФСБ участвовали оперативники ЦПЭ и собровцы. Всего обыски прошли как минимум у 17 граждан, в том числе несовершеннолетних. Все эти люди сталкивались с давлением силовиков, в том числе с угрозами.

Теперь, отмечают “Свидетели Иеговы в России”, в СИЗО содержатся трое женщин из числа их единоверцев. Третья – Анастасия Полякова из Омска, задержанная 4 июля. Еще 14 иеговисток находятся под подпиской о невыезде или под запретом определенных действий.