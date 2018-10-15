Понедельник, 15 октября 2018

Вашкинский райсуд Вологодской области арестовал настоятеля церкви Живоначальной Троицы в селе Липин Бор Алексея Мокиевского на срок до 9 декабря по делу о совращении малолетней. О решении, вынесенном еще некоторое время назад, в нынешний понедельник сообщило пригожинское Федеральное агентство новостей.

На сайте суда карточки слушаний об аресте нет – есть лишь карточка разбирательства о проведении обыска у протоиерея. Оно прошло 9 октября; санкцию по ходатайству старшего следователя Кирилловского межрайотдела СКР А. Нестерова выдала судья Елена Власова.

ТАСС со ссылкой на чиновников суда писал, что арестовали Мокиевского того же 9-го числа. Это, однако, представляется маловероятным: в таком случае арест бы ему назначили максимум по 8 декабря.

Мокиевскому вменена часть 2 статьи 135 УК (развратные действия без применения насилия в отношении лица старше 12 и моложе 14 лет). Такое обвинение предусматривает от 3 до 8 лет колонии с запретом на профессию на срок до 15 лет или без такового.

В областном главке СКР и в Череповецкой епархии дело протоиерея не комментируют.

Мокиевский служит священником около 25 лет. У него пятеро детей.

Протоиерей – автор романа “Незавершенная литургия”, “Большой книги притч”, множества работ по церковной архитектуре, фресковой живописи и краеведению.