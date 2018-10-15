Понедельник, 15 октября 2018

В Чечне кадыровцы с 5 октября удерживают четверых молодых грозненцев, не допуская к ним родственников и не объясняя семьям причину происходящего. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Все четверо похищенных – жители Октябрьского района чеченской столицы. Это Шамиль Орцуев, Арби Ичаев, Абдул-Малик Сулейманов и Мохмад Эльбиев. Известно, что Орцуева увезли из дома в 3 часа ночи 5-го числа.

Куда увезли похищенных, первое время оставалось неизвестным. В ОП “Октябрьский” родственников заверяли, что молодые люди туда не доставлялись.

Местонахождение грозненцев выяснилось лишь значительно позже. “Кавказскому узлу” оно известно, однако издание по непонятным причинам его не сообщило, вырезав из прямой речи своего собеседника конкретное название подразделения или базы силовой структуры и поставив взамен конъектуру “[в правоохранительных органах]“.

“Доступа к ним нет, сказали только, что разбираются”, – рассказал источник КУ.

В конце августа или первых числах сентября в ауле Кошкельды Гудермесского района Чечни были задержаны восемь молодых людей. Причиной стало появление на окраине аула черного флага “Исламского государства”. По словам родственников, задержанные подвергались пыткам, в частности избиениям. 3 сентября в ситуацию вмешалась Хеда Саратова, член Совета по правам человека при главе Чечни Рамзане Кадырове. Она выяснила, что все восемь молодых людей находятся в районном отделе полиции. В тот же день задержанных освободили – по утверждению Саратовой, под ее личные гарантии.