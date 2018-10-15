Понедельник, 15 октября 2018

В Иркутске возбуждено дело об избиении 46-летней беременной жительницы города росгвардейцем из вневедомственной охраны. Такая информация опубликована на сайте регионального главка СКР.

Дело квалифицировано по статье 286 УК (превышение должностных полномочий). Конкретные часть статьи и пункт не уточняются, однако фабула, изложенная ведомством, согласно которой росгвардеец ударил пострадавшую ногой, подпадает под пункт “а” части 3, диспозиция которого содержит квалифицирующий признак “с применением насилия”. За такое преступление кодекс предусматривает от 3 до 10 лет колонии.

Юрист “Общественного вердикта” Святослав Хроменков настаивал также на возбуждении дела по статье 111 кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), однако такого дела СКР не завел.

О деле по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти), открытом против самой пострадавшей, в публикации СКР не упоминается.

Об избиении иркутянки и возбуждении дела против нее стало известно накануне. 28 сентября пострадавшая по имени Ирина (фамилию Хроменков по просьбе доверительницы не уточнил) с мужем Иваном пришла в магазин “Леруа Мерлен”. Намереваясь купить светильник, супруги принесли из дома лампочку, чтобы подобрать прибор с патроном, подходящим к ее цоколю. Вкрутив лампу в светильник, они забыли достать ее обратно. После оплаты покупок на кассе Ирину и Ивана остановил охранник. Он потребовал взятку 1500 рублей, угрожая в противном случае вызвать силовиков.

Супруги ответили отказом. По вызову охранника прибыла Росгвардия. Хотя СКР пишет, что Ирину ударил лишь один силовик, Хроменков указывал, что нападавших было несколько. “Они били, пинали беременную женщину – на фото ясно видны гематомы и синяки, – сообщал юрист. – Один из них скрутил ее, коленями встал на грудь, придавил к полу, надел наручники. Это, по мнению медиков, может вызвать выкидыш у Ирины. Если бы не вовремя подъехавшая скорая помощь, пострадавшую, возможно, еще и в отделение бы отвезли”.

В Иркутске пара пришла в Леруа Мерлен со своей лампочкой, чтобы выбрать светильник с нужным цоколем. Светильник купили, но охрана потребовала 1500, чтобы не вызывать полицию из-за "кражи" лампочки. Росгвардия все же приехала и избила беременную покупательницу. Справедливость pic.twitter.com/530atKQxpL

— Новости. Как есть (@nourlnews) 15 жовтня 2018 р.

В ходе доследственной проверки по заявлению пострадавшей, также рассказывал Хроменков, силовики путались в объяснениях.