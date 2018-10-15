Понедельник, 15 октября 2018

Администрация ИК-5 общего режима в Кирово-Чепецке отправила лидера татарского патриотического фронта Altın Urda (“Золотая Орда”) Даниса Сафаргали, отбывающего трехлетний срок по делу об экстремизме и хулиганстве, в ЕПКТ (единое помещение камерного типа) – внутреннюю тюрьму колонии. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Гузель Сафаргали, жену политзека.

ЕПКТ существуют не во всех колониях; нет ее и в ИК-5. Поэтому отбывать взыскание Сафаргали отправили в другую колонию Кировской области – ИК-6 особого режима в поселке Восточный Омутнинского района.

Из ИК-5 политзека забрали в воскресенье, 14 октября. Ни адвоката, ни родственников об этапе не предупреждали и не сообщали его причин.

На какой срок Сафаргали отправлен в ЕПКТ, в публикации не уточняется. Согласно пункту “д” части 1 статьи 115 Уголовно-исполнительного кодекса (меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы) максимальная продолжительность пребывания в такой внутренней тюрьме составляет год. С другой стороны, можно предположить, что срок назначенного Сафаргали взыскания превышает полгода, поскольку на срок до шести месяцев можно отправлять в ПКТ (помещение камерного типа, другой тип внутренней тюрьмы). Если ЕПКТ обслуживают сразу по несколько колоний, то ПКТ есть во всех.

Как передавали “Idel.Реалии”, в сентябре Сафаргали уже помещали в ПКТ на месяц. Политзека обвинили в том, что он будто бы не поздоровался со фсиновцем. Там, пишет ОВД-Инфо, у политзека обострилась клаустрофобия, которой он страдал еще до ареста. Около недели назад осужденный в очередной раз объявил голодовку протеста.

Взыскания по надуманным поводам на Сафаргали в ИК-5 налагались постоянно. В мае политзек уже объявлял голодовку из-за отправки в ШИЗО. Позже выяснилось, что в изолятор осужденного поместили после того, как он пожаловался начальнику колонии полковнику Андрею Перминову на рукоприкладство инспектора отдела безопасности.

В следующем месяце Сафаргали был переведен в ЛИУ-12 – фсиновскую больницу в Кирово-Чепецке. Там ему дали шесть суток ШИЗО, обвинив в хранении лезвия. При этом за несколько недель пребывания в больнице никакого лечения политзек не получал.

В начале сентября, еще до отправки в ПКТ, Сафаргали в ИК-5 отправляли в ШИЗО, за то что он, так же как и другие осужденные мусульмане, не прервал намаз, когда в помещение зашел прокурор.

Всего, передает ОВД-Инфо, политзеку вменили 10 различных нарушений режима.

Также на него оказывали давление, требуя отказаться от адвоката. Во время голодовки в мае – июне Сафаргали угрожали принудительным кормлением.

Весной политзека поставили в колонии на профучет как лицо, склонное к побегу. В июле Кирово-Чепецкий райсуд отклонил жалобу осужденного на это решение.

Приговор Сафаргали вынес 31 августа 2017 года судья Вахитовского райсуда Казани Ильдар Салихов. Политзек был объявлен виновным по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды), а также по статьям 213 (хулиганство), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 116 УК (побои). 24 ноября Верховный суд Татарии подтвердил приговор активисту.

Поводом к обвинению Сафаргали в экстремизме стали 15 постов, опубликованных в марте 2014 – марте 2016 года на его личной ВК-странице. В деле утверждалось, что эти публикации среди прочего имели задачей “унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик” “социальной группы “президент РФ”.

В числе других “групп лиц”, к которым оппозиционер якобы возбуждал вражду, экспертиза назвала органы власти и СМИ. Также активиста обвинили в “оскорблении религиозных чувств верующих православных христиан”.

Из публикаций, вмененных Сафаргали, называли некий “материал, посвященный русским”, комментарии по поводу лживых сообщений СМИ, карикатуры, направленные против Владимира Путина и его политики, в частности против аннексии Крыма. Упоминалась одна из карикатур на Путина с надписью “Putler kaput!”. Кроме того, сообщалось, что часть карикатур сопровождалась матерной бранью.

Также в числе эпизодов дела – публикация коллажа из фотографий “факельного шествия бандеровцев” в Киеве и Русского марша в Москве, участники которого вскидывают руки в нацистском приветствии; коллаж сопровождается подписью “Найди фашиста”. Кроме того, в деле фигурируют текст с признанием в любви к татарскому народу, цитата из философа Александра Зиновьева о том, что “задача СМИ – набить мозги шаблонами, клише, пустышками”, высказывание Сергея Довлатова “Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки – никого!” и сравнение Путина с Гитлером.

Наряду с этим Сафаргали вменили публикацию фото президента Турции Тайипа Эрдогана, сопровождающееся фразой “Есть две категории российских солдат на нашей земле. Те, которые лежат в гробах, и те, которые будут лежать в гробах”. Ранее эти слова приписывались различным лидерам чеченских сепаратистов, в том числе Джохару Дудаеву и Шамилю Басаеву.

Еще одним эпизодом стала публикация видео “Рашистская псевдодуховность РПЦ”.

На момент возбуждения дела об экстремизме, в октябре 2016-го, Сафаргали уже был заключен в казанский СИЗО-2 по трем другим обвинениям. Их активисту вменили, после того как в апреле того же года он заступился за беременную жену, которую во время конфликта ударили ногой в живот.

В апреле нынешнего года стало известно, что адвокат “Агоры” Ирина Хрунова подала в ЕСПЧ жалобу в интересах Сафаргали. В документе заявляется, что Россия нарушила в отношении политзека статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции.

10 сентября Хрунова сообщила, что жалоба зарегистрирована.