Понедельник, 15 октября 2018

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в среду встретится с оргкомитетом протестной акции против передачи земель Чечне. Об этом сам Евкуров сообщил в инстаграме. “Завтра, 17 октября, в Магасе под моим председательством состоится заседание комиссии по вопросам определения границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой с участием членов оргкомитета проходящего в регионе митинга”, – написал ‬Евкуров.

Пресс-служба правительства Ингушетии перечисляет приглашенных на встречу членов протестного оргкомитета – это Ахмед Барахоев, Бейал Евлоев, Муса Мальсагов, Малсаг Ужахов, Ахмед Погоров, Барах Чемурзиев, Анжела Матиева и Висингирей Гагиев.

Представитель оргкомитета Магомед Муцольгов назвал это сообщение “дезинформацией и пропагандистским шагом”. “Наше предложение встречи в Магасе, например, в штабе генерала Сергея Бачурина (начальник управления МВД по Северному Кавказу. – Ред.), в присутствии видеокамер, Юнус-Беком Евкуровым было отвергнуто, – цитирует его “Медуза”. – Других договоренностей о встрече достигнуто не было”.

Во вторник представители протестующих встречались в Пятигорске с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым и начальником кремлевского управления по внутренней политике Андреем Яриным. Активисты назвали переговоры провальными. “Переговоры делегации с полпредом президента в СКФО завершились ничем”, – написал в фейсбуке оппозиционер Руслан Муцольгов.

По словам участника переговоров Мусы Масальгова, чиновники заявили, что закон об изменении границы “вступил в силу и не может быть отменен”. Масальгов рассказал “Медузе”, что Матовников и Ярин предложили лидерам протеста увести людей с площади и решать все вопросы “через кабинеты”, а фальсификацию голосования парламента доказывать через суд. По словам Масальгова, оргкомитету намекали на будущие проверки – финансовые и иные. “Из их слов мы поняли, что могут начаться преследования, – цитирует активиста “Медуза”. – Они сказали нам, что мы сами виноваты в том, какое у нас правительство, которое выбрало такого главу: какой народ, такие и бояре”.

16 октября власти Чечни объявили, что соглашение о границе вступило в силу.

Евкуров в минувшие выходные заявил, что Владимир Путин просил его не разгонять протестующих.

Проходящий в Магасе бессрочный митинг согласован только до вечера вторника.