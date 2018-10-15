Понедельник, 15 октября 2018

В Чехии арестована группа россиян и вьетнамцев, взломавших систему выдачи видов на жительство. Как сообщает сайт E15.cz со ссылкой на прокуратуру Праги, восемь граждан России и Вьетнама были задержаны еще 18 сентября. Им предъявлены обвинения в кибератаке на компьютерные системы МИДа Чехии, нанесшей ущерб на сотни тысяч долларов.

Суть аферы предположительно заключалась в том, чтобы перенаправить все заявки вьетнамцев на ВНЖ в пользу определенных фирм-посредников. По предварительным данным, россияне в составе преступной группы непосредственно занимались взломом компьютерной системы. Сколько россиян арестовано, не уточняется.