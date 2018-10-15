Понедельник, 15 октября 2018

17-летних первокурсников Высшей школы экономики Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина отпустили после допросов в следственном отделе УФСБ по Москве и Подмосковью в статусе свидетелей по делу об экстремизме. Об этом сообщает телеграм-канал “Правозащита Открытки”.

Как уточняет ОВД-Инфо, у Чумаченко взяли подписку о неразглашении.

Между тем ТАСС сообщает со ссылкой на свой источник, что двое подростков проходят подозреваемыми по статье 205.5 УК (организация и участие в деятельности террористической организации). Источник назвал их “активистами телеграм-канала “Карательный отряд”, входящего в движение “Комитет “Нация и свобода”.

По данным “Правозащиты Открытки”, был допрошен еще один ровесник Чумаченко и Соколухина. Предположительно это гражданин по прозвищу Эдельвейс, о задержании которого ранее во вторник писало ОВД-Инфо.

Допросы продолжались шесть часов с перерывами. У Чумаченко и Соколухина силовики интересовались некоей видеозаписью, опубликованной в телеграм-канале “Карательный отряд”. Также им задавали вопросы об их политических взглядах и учебе. У обоих студентов взяли образцы голоса на экспертизу. Утром, при обыске у Чумаченко, следователь упоминал комитет “Нация и свобода”.

Соколухина и третьего задержанного допрашивали в присутствии матерей. Между тем матери Чумаченко силовики сопровождать сына не позволили.

Всех троих молодых людей отпустили одновременно – около 15 часов.

В квартиры Чумаченко и Соколухина силовики явились в 6 утра. Следователей сопровождали оперативники в гражданском. Визитеры сообщили о возбуждении дела по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии.

По итогам обысков у студентов изъяли электронную технику, а также некие флаги с символикой и наклейки. Копии протоколов молодым людям выданы не были. По версии источника ТАСС, в ходе обысков изъяли “литературу террористического характера”.

На допросы молодых людей увезли на машинах без номеров.

Обыск прошел и у Эдельвейса.

Комитетом “Нация и свобода” руководит политэмигрант Владимир Басманов (Поткин), младший брат бывшего сопредседателя этнополитического объединения “Русские” Александра Белова (Поткина). Московскую лигу комитета одно время возглавлял Владимир Ратников (Комарницкий), нынешним летом отправленный в СИЗО по “экстремистскому” делу Черного блока. На Владимира Бурмистрова – преемника Комарницкого в должности лидера столичной лиги – прошлым летом, по утверждению активистов комитета, покушались оперативники ЦПЭ.