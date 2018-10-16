Вторник, 16 октября 2018

Пятеро из 15 подозреваемых в убийстве саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашукди связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом, установила The New York Times.

По итогам собственного расследования газета пишет, что как минимум 9 из 15 подозреваемых работали в саудовских силовых структурах, военных ведомствах или гражданских министерствах.

Один из возможных участников убийства – бывший сотрудник саудовского посольства в Лондоне Махер Абдулазиз Мутреб – запечатлен вместе с наследным принцем на фотографиях в Париже, Мадриде, Бостоне, Хьюстоне и здании ООН в Нью-Йорке. Возможно, он телохранитель принца.

Махер Абдулазиз Мутреб и принц Мухаммед в Хьюстоне:

О другом подозреваемом – Абдулазизе Мухаммеде аль-Хавсави – известно, что он состоит в отряде телохранителей, сопровождающем наследного принца. Еще один подозреваемый – Таар Халеб аль-Харби – в прошлом году получил звание лейтенанта саудовской королевской стражи за храбрость, проявленную в защите дворца принца. Наконец, в списке подозреваемых есть еще один служащий королевской стражи – Мухаммед Саад аль-Захрани, в прошлом году он был запечатлен рядом с принцем Мухаммедом на видео.

В убийстве также, возможно, участвовал Салах аль-Тубаиги – врач, специалист по аутопсии (посмертному вскрытию тел), занимающий высокие посты в саудовском МВД и главной медицинской академии Саудовской Аравии, а также возглавляющий национальный научный совет по судебной экспертизе. Как отмечается, человек с таким высоким статусом мог быть направлен в Стамбул лишь высокопоставленными представителями саудовской власти. Присутствие в отряде убийц специалиста по вскрытию тел может означать, что Хашукджи изначально планировалось убить.

По информации The Washington Post, появившейся 12-го числа, расследование турецкой полиции установило, что Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле подвергли пыткам, а затем убили, после чего расчленили тело медицинской пилой и вывезли в резиденцию консула.

И король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, и наследный принц неоднократно отрицали, что знают об обстоятельствах исчезновения Хашукджи.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по итогами обыска в саудовском консульстве в Стамбуле, который проводили днем ранее сотрудники турецкой полиции и прокуратуры, найдены свежие следы краски. По словам Эрдогана, в консульстве могли закрашивать некие токсичные материалы.

Во вторник консул Саудовской Аравии покинул Стамбул, в его резиденции во вторник также должен был пройти обыск; о результатах пока не сообщается.

В тот же день CNN сообщил, что Эр-Рияд готовит отчет о смерти журналиста, согласно которому тот случайно погиб во время допроса в саудовском консульстве в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что прежде чем кого-либо обвинять в убийстве Хашукджи, “нужно сперва разобраться, что случилось”. “Мы снова делаем так: вы виновны, пока не доказали обратное. Мне это не нравится”, – добавил президент.

Ранее Трамп пригрозил “очень, очень ощутимыми мерами”, в случае если подозрения в адрес саудовского руководства подтвердятся. В то же время он выступил против того, чтобы прекратить поставки оружия Эр-Рияду по недавно заключенному контракту ценой 110 миллионов долларов.

60-летний Хашукджи – один из самых известных критиков саудовского режима. В прошлом году он поселился в США. 2 октября нынешнего года эмигрант явился в консульство в Стамбуле, чтобы получить свидетельство о разводе. Обратно он так и не вышел.