Понедельник, 15 октября 2018

В Винницкой области на военных учениях “Чистое небо – 2018″ разбился украинский истребитель Су-27. Как сообщает Генштаб вооруженных сил Украины, оба пилота погибли.

Интерфакс утверждает, что в первоначальной версии сообщения Генштаба ВСУ говорилось о гибели американского и украинского пилотов.

Самолет упал около 17:00 в районе села Уланив между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета, говорится в официальном сообщении.

Учения “Чистое небо – 2018″ проводятся совместно с НАТО. В них участвуют десятки единиц техники и несколько тысяч военнослужащих Украины и девяти стран альянса.