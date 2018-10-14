Воскресенье, 14 октября 2018

Оппозиционеру Алексею Навальному, накануне, 14 октября, вышедшему на свободу после 50 суток ареста, следствие готовится предъявить обвинение по уголовному делу. Об этом написал сам политик в своем блоге. По его словам, следователь МВД позвонил его адвокату утром 15 октября и заявил, что в этот же день Навальный должен явиться в отделение.

Оппозиционер напомнил, что 1 июня 2016 года в его квартире прошел обыск и правоохранители изъяли всю технику. Это произошло после выхода в свет расследования о семье генпрокурора РФ Юрия Чайки, проведенного основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). "Власти сконстролили специальную уголовку, которую на тот момент просто использовали для того, чтобы отнять у меня телефоны, компьютеры и прочую технику, чтобы покопаться в ней.

Заявление на Навального написал бывший сотрудник МВД, проходящий по "делу Магнитского", Павел Карпов – в его собственности ФБК обнаружил элитную недвижимость, дорогостоящие автомобили и прочую роскошь. Карпов заявил, что это клевета, а в отношении оппозиционера возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления").

"После того, как цель – покопаться в компьютере – была выполнена, дело благополучно умерло на два года. И даже сроки давности закончились. Но вот, полезли в чулан, достали, и сегодня я официально стану "обвиняемым по статье", – написал Навальный.

Сам Карпов уточнил ТАСС, что дело было возбуждено врио начальником отдела полиции по столичному району Марьино в 2016 году. "Как следует из постановления (о возбуждении дела), Навальный и другие неустановленные лица 6 ноября и 11 декабря 2015 года и 26 апреля 2016 года посредством интернет-ресурсов разместили в СМИ информацию о совершении мной тяжких и особо тяжких преступлений. Эта информация не соответствует действительности, порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию, в связи с чем я и обратился в правоохранительные органы", – рассказал экс-следователь.

Навальный отмечает, что по этой статье его арестовать не могут – она предусматривает только штрафы, "но черт его знает, как работает затейливая и изобретательная юридическая машина в голове у Путина".

Отметим, в начале октября сообщалось о возможности привлечения Алексея Навального по статье, которая в последние годы не применялась, – "неоднократное нарушение порядка проведения митинга" (ст. 212.1 УК).

Уголовное дело по этой статье может быть возбуждено, если гражданин хотя бы трижды получал административный арест за нарушение порядка или организацию митинга в течение 180 дней. Арест Алексея Навального 24 сентября за январскую "забастовку избирателей" стал третьим за 132 дня.

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года заключения условно, его брата Олега – на 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с них солидарно 4,5 млн рублей по искам "Многопрофильной процессинговой компании", признанной потерпевшей по делу.

В отношении Алексея Навального также вынесли обвинительный приговор по делу о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела – экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров – получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей каждому.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил этот приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В феврале 2017 года суд при повторном рассмотрении дела "Кировлеса" вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор.