Навальному после 50 суток ареста подготовили уголовное дело по вытащенной из “чулана” статье
Оппозиционеру Алексею Навальному, накануне, 14 октября, вышедшему на свободу после 50 суток ареста, следствие готовится предъявить обвинение по уголовному делу. Об этом написал сам политик в своем блоге. По его словам, следователь МВД позвонил его адвокату утром 15 октября и заявил, что в этот же день Навальный должен явиться в отделение.
Оппозиционер напомнил, что 1 июня 2016 года в его квартире прошел обыск и правоохранители изъяли всю технику. Это произошло после выхода в свет расследования о семье генпрокурора РФ Юрия Чайки, проведенного основанным Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). "Власти сконстролили специальную уголовку, которую на тот момент просто использовали для того, чтобы отнять у меня телефоны, компьютеры и прочую технику, чтобы покопаться в ней.
Заявление на Навального написал бывший сотрудник МВД, проходящий по "делу Магнитского", Павел Карпов – в его собственности ФБК обнаружил элитную недвижимость, дорогостоящие автомобили и прочую роскошь. Карпов заявил, что это клевета, а в отношении оппозиционера возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 128.1 ("Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления").
"После того, как цель – покопаться в компьютере – была выполнена, дело благополучно умерло на два года. И даже сроки давности закончились. Но вот, полезли в чулан, достали, и сегодня я официально стану "обвиняемым по статье", – написал Навальный.
Сам Карпов уточнил ТАСС, что дело было возбуждено врио начальником отдела полиции по столичному району Марьино в 2016 году. "Как следует из постановления (о возбуждении дела), Навальный и другие неустановленные лица 6 ноября и 11 декабря 2015 года и 26 апреля 2016 года посредством интернет-ресурсов разместили в СМИ информацию о совершении мной тяжких и особо тяжких преступлений. Эта информация не соответствует действительности, порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию, в связи с чем я и обратился в правоохранительные органы", – рассказал экс-следователь.
Навальный отмечает, что по этой статье его арестовать не могут – она предусматривает только штрафы, "но черт его знает, как работает затейливая и изобретательная юридическая машина в голове у Путина".
Отметим, в начале октября сообщалось о возможности привлечения Алексея Навального по статье, которая в последние годы не применялась, – "неоднократное нарушение порядка проведения митинга" (ст. 212.1 УК).
Уголовное дело по этой статье может быть возбуждено, если гражданин хотя бы трижды получал административный арест за нарушение порядка или организацию митинга в течение 180 дней. Арест Алексея Навального 24 сентября за январскую "забастовку избирателей" стал третьим за 132 дня.
Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор братьям Алексею и Олегу Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года заключения условно, его брата Олега – на 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с них солидарно 4,5 млн рублей по искам "Многопрофильной процессинговой компании", признанной потерпевшей по делу.
В отношении Алексея Навального также вынесли обвинительный приговор по делу о хищениях в компании "Кировлес". Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела – экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров – получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей каждому.
16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил этот приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В феврале 2017 года суд при повторном рассмотрении дела "Кировлеса" вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор.