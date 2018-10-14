Воскресенье, 14 октября 2018

В воскресенье вечером в Киеве активисты националистических организаций “С14″ (“Січ”) и “Традиція і порядок” атаковали штаб пророссийского движения “Украинский выбор”, возглавляемого олигархом Виктором Медведчуком – кумом Владимира Путина. Об этом сообщил на своей ФБ-странице лидер “С14″ Евгений Карась.

Как передавал “Левый берег”, националисты выбили роллеты на окне здания, расположенного на углу улиц Ивана Франко и Вячеслава Липинского недалеко от метро “Университет”. Разбив окна, внутрь бросили файеры. На стене и двери крупными буквами написали лозунг “Слава нації – смерть ворогам!”.

Активисты скандировали: “Поверни політв’язнів, путінська суко!” Медведчук, представляющий Украину в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске, фактически действует в интересах России. В конце августа олигарх обвинил украинского омбудсмена Людмилу Денисову в срыве переговоров об освобождении Олега Сенцова.

Полиция прибыла по вызову уже после окончания акции, когда ее участники разошлись. Начата доследственная проверка.

“Украинский выбор” выпустил заявление на русском языке. В заявлении утверждалось: “Это нападение является местью Виктору Медведчуку, движению “Украинский выбор – Право народа” и партии “За життя” за их принципиальную позицию, направленную на установление мира в Донбассе, восстановление территориальной целостности страны, нормализацию отношений с Российской Федерацией и странами СНГ, повышение уровня жизни людей за счет реальных, а не мнимых экономических реформ”.

Атака была совершена по окончании Марша УПА, приуроченного ко Дню защитника Украины, который официально отмечается в праздник Покрова Богородицы. Покров – один из главных праздников запорожского казачества. Именно поэтому днем образования УПА в народной мифологии считается 14 октября 1942 года, хотя на деле в том виде, в каком эта структура боролась против СССР, она сформировалась позже – в течение 1943 года.