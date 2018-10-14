Воскресенье, 14 октября 2018

Фигурант новосибирского дела “Артподготовки” Александр Комаров, заключенный в СИЗО-1 в областном центре, объявил голодовку протеста. Об этом сообщает “Тайга.инфо” со ссылкой на Евгения Соколенко, адвоката политзека.

Как давно Комаров продолжает акцию, в публикации не уточняется. Сообщается, что его самочувствие в пределах нормы.

На суде, рассказал Соколенко, его подзащитный ходатайствовал о возможности участия в слушаниях вне клетки для арестованных. Ходатайство отклонили. Не был принят и отвод судейской коллегии, заявленный Комаровым. После оглашения прокурором письменных доказательств политзек ходатайствовал также о прекращении дела за отсутствием состава преступления. В этой ходатайстве тоже отказали.

13 сентября голодовку в СИЗО-1 объявил другой фигурант дела – Вячеслав Добрынин. Он продолжает акцию, употребляя только воду и полностью отказываясь от пищи. По данным “Тайги.инфо”, пока здоровье политзека опасений не вызывает.

Процесс в Новосибирском облсуде продолжается с 3 сентября. 57-летний водитель микроавтобуса Комаров, в прошлом работавший следователем и частным сыщиком, – основной фигурант. Ему вменены часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 212 УК (приготовление к организации массовых беспорядков; до 7 с половиной лет колонии).

40-летнему Добрынину инкриминированы то же обвинение, что и Комарову, а также часть 1 статьи 30 – часть 2 статьи 212 кодекса (приготовление к участию в массовых беспорядках; до 4 лет).

Третий подсудимый – 51-летний Анатолий Плотников, лидер областного отделения Партии националистов. У него также два обвинения: первое – то же, что и у Комарова, второе же – по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 222 УК (пособничество в незаконном обороте оружия; до 4 лет колонии). В отличие от Комарова и Добрынина, отрицающих вину, Плотников с обвинением согласился. Он находится под подпиской о невыезде. Дал ли этот фигурант показания против двух других подсудимых, не уточнялось.

Согласно фабуле дела, в марте – сентябре 2017 года (“более точное время не установлено”, заявляет обвинение) Комаров задумал 5 ноября, в день революции, анонсированной лидером “Артподготовки” Вячеславом Мальцевым, организовать у дома 18 по улице Орджоникидзе в Новосибирске – в самом центре города, у метро “Площадь Ленина” – массовые беспорядки, “сопровождающиеся насилием, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, отравляющих и иных веществ”. Помочь в их организации, говорится в деле, основной фигурант убедил Добрынина, Плотникова, а также Олега Стрекалова, который имеет статус свидетеля.

Также утверждается, что Комаров через знакомого сотрудника ГТРК “Новосибирск” Александра Кулакова, намеревался 4 ноября проникнуть в здание телекомпании и несанкционированно запустить в эфир нарезку из видеообращений Мальцева, опубликованных в интернете. Как заявляет обвинение, оппозиционер получил план здания и ключ от неохраняемой двери забора телекомпании. Замок на двери, однако, через несколько дней после этого поменяли, а Кулаков об этом Комарова не предупредил.

СМИ сообщали, что в деле есть фрагменты переписки из открытого чата активистов в “Телеграме”. Цитировалась следующая реплика, приписываемая Добрынину: “Выборы в путинской Эрэфии – это утопия. Призывать к выборам – это саботаж восстания, которое является единственным средством достижения светлого будущего. В этом вопросе я против Навального. Я против любого упоминания выборов. Это ложь. Только восстание”.

Заявляется также, что Добрынин рассказал “неустановленному мужчине по имени Дмитрий” о планах использовать огнестрельное оружие. У обвиняемого были карабин “Вепрь-12 Молот” и охотничье ружье ИЖ-81. В дальнейшем “Дмитрия” “склонял к совершению преступления” уже Комаров, который рассказал о планах проникнуть в ГТРК “Новосибирск” и продемонстрировал ключ от забора. Именно этому “неустановленному мужчине”, говорится в деле, основной фигурант 29 октября отдал этот ключ; замок на заборе поменяли 31-го. Кроме того, 1 ноября “Дмитрию” передали флэшку с нарезкой из выступлений Мальцева для демонстрации в эфире.

В связи с упоминанием “неустановленного мужчины по имени Дмитрий” СМИ отмечали, что у обвинения есть засекреченный свидетель под псевдонимом Иванов.

Помимо этого, в деле заявляется, будто Добрынин сообщил Комарову, Плотникову и Стрекалову, что приобрел 20 литров бензина и полимерного материала на основе полистирола для изготовления горючей смеси. В свою очередь, Плотников, утверждает обвинение, посоветовал “для оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов и представителям власти” приобрести 15 баллончиков со слезоточивым газом “в качестве отравляющего вещества, представляющего опасность для окружающих”.

Однако Комаров, говорится в деле, решил купить 50 баллончиков. Также он принял решение изготовить 50 коктейлей Молотова.

28 октября, заявляет обвинение, Плотников в кафе “Вилка-ложка” у метро “Речной вокзал” передал Добрынину на покупку ингредиентов для коктейлей Молотова 1000 рублей.

Также в деле утверждается, что Плотникову было поручено достать для “массовых беспорядков” автопокрышки. Он якобы предложил взять их на автодроме “Сибирское кольцо” на Выборной улице.

Провал планов обвинение объясняет “независящими от них (фигурантов. – Ред.) обстоятельствами”. В качестве таковых упоминаются отказ мэрии в согласовании Русского марша, организаторами которого выступали Добрынин и Плотников (притом что акция состоялась вопреки запрету и прошла без задержаний), смена замка от забора ГТРК “Новосибирск”, а также отказ активистов, в том числе “Дмитрия”, от совершения “массовых беспорядков”. СКР ранее заявлял, что “противоправную деятельность” фигурантов пресекли ФСБ и полицией.

Добрынин был задержан 4 ноября по итогам обыска в его частном доме. Утверждается, что у оппозиционера нашли 23 коктейля Молотова, гражданское оружие и рации.

Плотникова, как можно заключить, задержали днем позже на акции в Первомайском сквере, организованной в рамках “революции” Мальцева, вместе еще примерно 20 протестующими. Всех, кроме Плотникова, ночью отпустили. Между тем сам националист еще некоторое время провел в ИВС, прежде чем был освобожден под подписку.

В марте нынешнего года допросы участников этой акции возобновились. 21 марта был задержан, а на другой день – отправлен в СИЗО Комаров.

После ареста Комарова координатор регионального отделения “Артподготовки” Роберт Исаев эмигрировал и попросил политического убежища во Франции. Летом в интервью “Тайге.инфо” Исаев указывал: “Активисты новосибирской “Артподготовки” – сугубо мирные граждане. Нам не нужны были ни агрессия, ни агрессивные по природе люди. Ну и конечно, такой наш настрой не устраивал смотрящих от ФСБ. Поэтому сначала некто Вячеслав постоянно пытался подбить команду на агрессивные поступки, потом другие лженационалисты. Я вас прошу следить за судебным разбирательством и самим убедиться, были ли Комаров и Добрынин инициаторами беспорядков или их на это активно подбивали”.