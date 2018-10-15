Понедельник, 15 октября 2018

По факту акции в защиту политзеков, прошедшей вечером 13 октября у здания ФСБ на Лубянке, полиция открыла дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК, до пяти лет колонии). Об этом в воскресенье сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на общественницу Ирину Яценко.

В понедельник РБК подтвердил эту информацию, сославшись на источники в центральном главке МВД и столичном ОП “Мещанский”. Пока расследование ведется в отношении “неустановленных лиц”. “Полиция выясняет количество хулиганов и их роль”, – рассказал один из собеседников издания.

По информации ОВД-Инфо, в акции на Лубянке участвовали три человек; между тем телеграм-канал силовиков “Опер слил” сообщал о пяти. Один из демонстрантов зажег файер и начал скандировать “Свободу политзаключенным!”. Силовики заявляли, что протестующие также бросали в дверь приемной ФСБ яйца, а один метнул в нее и файер.

На месте акции силовики из комендатуры ФСБ задержали двух человек – это 16-летний участник “бессрочного протеста”, которого, по данным “Опер слил”, зовут Никита Б., и 22-летний блогер Никита Вышкварка. Оба некоторое время провели в приемной спецслужбы. Подростка удерживали там четыре часа, незаконно опрашивая в отсутствие родителей и угрожая делом по “экстремистской” 282-й статье кодекса. Затем молодого человека перевезли в ОП “Мещанский”, откуда его ночью после звонка полицейских и забрал отец.

Вышкварку, как предполагалось, также доставили в “Мещанский”. На него, как и на подростка, оформили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), предусматривающей от 500 до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Блогер свою причастность к акции отрицал.

По информации РБК, Вышкварка остается в полиции. Можно предположить, что в понедельник его повезут в суд для рассмотрения протокола.

В воскресенье в Москве участковый и двое и оперативников в гражданском явились домой к еще одному активисту “бессрочного протеста” – Алексею Климишину. Оппозиционера увезли в ФСБ для “беседы”, предположительно в связи с субботней акцией. Вечером Климишина перевезли в ОП “Мещанский”, откуда отпустили под обязательно о явке в суд (юридически ничтожная бумага) с протоколом по той же статье 20.1 КоАП.