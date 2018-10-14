Воскресенье, 14 октября 2018

Лидера “России будущего” Алексея Навального вызывали в полицию для перепредъявления обвинения по делу о клевете на бывшего следователя МВД Павла Карпова, фигуранта списка Магнитского. Об этом политик сообщил в своем блоге.

Однако, написал Навальный позже в своем телеграм-канале, когда он с адвокатом явился к следователю, чиновник ограничился тем, что дал оппозиционеру на подпись бумагу с разъяснением прав.

“Мы с адвокатом: а обвинение?! – продолжил Навальный. – Следователь: на сегодня всё. На все ушло 3 минуты. Думаю, что те, кто там отвечает в Кремле за политику, почитав статьи в СМИ, начали звонить в МВД с криками: “Идиоты, мы вам сказали все делать не так. У нас была комбинация, а вы всё в лоб! Переноси́те!” Чем еще можно объяснить такой странный маневр?”

Между тем “Медиазона” передала со ссылкой на Вадима Кобзева, адвоката Навального, что двухлетний срок давности по делу уже истек.

Дело о клевете на Карпова было открыто в мае 2016 года. В заявлении, поданном в полицию, бывший силовик указал, что в публикациях Навального в блогах и соцсетях пять раз упоминается фильм “Каста неприкасаемых”, в котором заявляется о причастности Карпова к гибели Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Дело было квалифицировано по частям 2, 5 статьи 128.1 УК (клевета в публичном выступлении или СМИ с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении). По таким обвинениям кодекс предусматривает очень крупные штрафы или же обязательные работы.

У Навального прошел обыск по делу. Как свидетель был допрошен главред сайта “Эха Москвы” Виталий Рувинский.

Однако 1 ноября 2016-го стало известно, что прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу. С тех пор дело почти два года оставалось без движения.

В воскресенье Навальный освободился из спецприемника по отбытии 50 суток ареста, назначенных ему в разное время по двум административным протоколам.