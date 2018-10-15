Понедельник, 15 октября 2018

Комиссия при Минюсте Эстонии оценила ущерб от оккупации страны Советским Союзом примерно в 92 миллиарда рублей. Как передает ERR.Ee, об этом заявил председатель комиссии Тоомас Хийо.

По какому курсу рубля рассчитывался ущерб, в отчете не поясняется. Эквивалента суммы ущерба в европейской валюте также не приводится. По курсу на 15 октября 92 миллиарда рублей эквивалентно сумме свыше 1,21 миллиарда евро.

Ущерб от загрязнения поверхностных вод за время с 1950 по 1990 годы комиссия оценила в 20 миллиардов рублей, а ущерб от загрязнения грунтовых – в 60 миллиардов. От 5 до 9 миллиардов рублей СССР получил за счет производства энергии из эстонского сланца. Неэффективное использование залежей фосфорита привело к потерям в сумме 290 миллионов рублей.

Ущерб от принудительной коллективизации, разрушившей сельское хозяйство Эстонии, составил 3 миллиарда рублей.

Жертвами сталинских репрессий, отметила комиссия, стали 49,5 тысячи человек. Еще 24,1 тысячи погибли во время Второй мировой войны. 139,4 тысячи человек были вынуждены покинуть Эстонию. Такие масштабы человеческих потерь, указано в отчете, дают основания говорить о геноциде.

Кроме того, Эстония после оккупации потеряла Печорский район (сейчас входит в состав Псковской области России) и территории к востоку от Нарвы (присоединены к Ленинградской области).

В 1948-1985 годах страна лишилась 1 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.

За счет отправки в Эстонию граждан из других местностей, контролировавшихся СССР, доля титульной нации в общем населении страны уменьшилась с 89 процентов в 1941 году до 61 процента в 1989-м.

Вследствие оккупации, отмечается в отчете, уровень жизни в Эстонии значительно ниже такового в соседней Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3 с половиной года меньше.

“Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств, – отметил Хийо. – Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти”.

Между тем глава Минюста Урмас Рейнсалу заявил, что работу по оценке ущерба надо продолжать. Министр при этом отметил, что многие потери – такие, как разрушение государственности, культуры, образования, свободного общества, – вовсе не могут быть измерены в деньгах.

О намерении добиваться выплаты Россией компенсации Эстония, Латвия и Литва объявили 5 ноября 2015 года. Тогда сообщалось, что первым совместным шагом трех стран будет согласование методик оценки ущерба, после чего балтийские государства составят иск о возмещении ущерба и подадут его в международные структуры.

Рейнсалу отмечал, что отдельно от требований государств должны быть проанализированы коллективные требования частных лиц как в отношении России, так и в отношении предприятий, использовавших рабский труд.

21 августа нынешнего года Рейнсалу со своим латвийским коллегой Дзинтарсом Расначсом согласовали дальнейшие действия для взыскания с России компенсации ущерба. Эстонский министр ознакомил Расначса с возможностями, которые для взыскания компенсации с России предоставляет международное право. В свою очередь, Расначс сообщил о мерах, которые можно принять на уровне ООН.

На другой день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что речи о компенсациях идти не может, поскольку в Кремле признают сам факт оккупации стран Балтии. Чиновник также призвал “не забывать о вкладе” СССР в экономику этих стран.