Воскресенье, 14 октября 2018

Сотрудник Amnesty International Олег Козловский, командированный в Магас для мониторинга проходящих там массовых протестов, был похищен оперативниками ингушского ЦПЭ и подвергнут пыткам и запугиваниям. Об этом “Граням” сообщили в AI.

Козловский прибыл в Магас 5 октября. На другой день около 21 часа к нему в гостиницу явился незнакомец, сообщивший, что с сотрудником AI хочет встретиться один из организаторов протестов. Козловский вышел с визитером на улицу и сел в машину, припаркованную в углу.

Сразу после этого в автомобиль подсели двое неизвестных в масках. Один потребовал, чтобы Козловский выключил мобильник; другой ударил сотрудника AI в лицо.

Незнакомцы заявили, что работают в региональном ЦПЭ. Держа похищенного в полусогнутом состоянии, они выехали из Магаса и затормозили в поле. Там Козловского вынудили раздеться догола, предупредив, что застрелят его, если он попытается убежать.

Силовики выясняли у сотрудника AI, с кем он контактирует в Магасе. Также они вынуждали похищенного стать их доносчиком.

Оперативники несколько раз принимались избивать Козловского. Как уточнил на своей ФБ-странице сам пострадавший, ему сломали ребро. Кроме того, силовики дважды заставляли его лечь на землю, приставляли к затылку пистолет и уверяли, что сейчас убьют.

Оперативники также угрожали Козловскому изнасилованием и передачей кадыровцам.

Пытки продолжались два часа. Убедившись, что добиться от Козловского согласия на доносительство не получится, похитители вывезли его в Северную Осетию и высадили у аэропорта, предупредив: “Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии”.

В поле силовики сфотографировали сотрудника AI голым, пообещав опубликовать снимки, если тот расскажет об инциденте. Кроме того, в отместку за огласку они угрожали убить жену и детей Козловского.

“Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнен полицейскими”, – прокомментировала инцидент директор AI по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. По факту похищения и пыток, добавила она, подано заявление в российские правоохранительные структуры.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров усомнился в том, что Козловского похищали. “Конечно, представились органами безопасности, сотрудниками полиции, но все нити ведут якобы к руководству республики, к органам власти. И ни слова о том, что это могут быть провокации разных сторон. Сразу заготовка – это органы власти, – сказал Евкуров. – Раз он приехал – то точно не сам по себе, а с кем-то созвонился, договорился, они обсудили – якобы вывезли и избили. Да и заявил только через неделю”.