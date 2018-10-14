Воскресенье, 14 октября 2018

В Тверском райсуде Москвы на очередном заседании по делу 20-летнего активиста “Протестной Москвы” Константина Салтыкова, обвиняемого в нападении на полицейских на акции 28 января “Забастовка избирателей”, допросили подсудимого. Как сообщается в твиттере “МБХ-медиа”, он снова отказался признать вину.

Салтыков сказал, что один из двух “потерпевших” по делу, сотрудник патрульно-постовой службы полиции Евгений Воловков, во время задержания Алексея Навального оттолкнул его и прижал к витрине, а сам он никакого сопротивления силовику не оказывал. Второго “потерпевшего” – замначальника отдела проведения массовых мероприятий УМВД по Центральному административному округу Москвы полковника полиции Анатолия Махонина – он увидел только в автозаке, добавил политзек.

“Была потасовка. Умышленно я никого не трогал. Если я кому-то случайно нанес вред, то я готов принести извинения, но там была толпа и каша, я никого не бил”, – заявил Салтыков в конце допроса.

Политзек сказал, что переживает за больную бабушку, здоровье которой сильно ухудшилось. Других родственников у Салтыкова нет – отец отказался от него, а мать умерла.

Кроме подсудимого в пятницу в суде допросили еще двух свидетелей – девушку Салтыкова Елизавету Голосную и другого участника акции 28 января, сотрудника федерального штаба Алексея Навального Илью Пахомова.

Сотрудник штаба Навального рассказал, что не был знаком с Салтыковым, но видел, как его задержали. По словам Пахомова, он не видел никаких незаконных действий со стороны политзека. “Они не представились, просто толкнули локтем. У них была одна задача – выхватить Алексея Навального и увезти. Никаких ни законных, ни незаконных требований не было”, – сказал Пахомов.

Допрос Голосной касался только характеристики Салтыкова. Она назвала его “очень добрым человеком”, который у которого “есть чувство справедливости”.

Следующее заседание по делу пройдет в четверг. Дело рассматривает судья Алексей Криворучко.

О поступлении дела Салтыкова в суд стало известно 13 июля. Первое заседание по существу несколько раз переносилось и прошло только 13 сентября. Политзек не стал признавать себя виновным.

По части 1 статьи 318 УК (применение неопасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти) Салтыкову грозит до 5 лет колонии. Согласно обвинительному заключению, на московской акции 28 января Салтыков “умышленно создал препятствие для препровождения Навального к служебному автобусу”. “Создание препятствия”, заявляет прокуратура, выразилось в том, что активист схватил полицейского Головкова за одежду, оторвав карман, и как минимум один раз ударил силовика по бедру. Затем, по версии обвинения, Салтыков не меньше одного раза ударил Махонина кулаком в скулу и не меньше двух раз – по спине.

В действительности Салтыков Сам был избит полицейскими в момент задержания Навального. В июле политика допросили по делу политзека.

Активист “Протестной Москвы” находится в СИЗО с февраля.

4 июля стало известно, что Махонин подал к активисту гражданский иск на 50 тысяч рублей о возмещении ему “морального вреда, физической боли и телесных повреждений”.

Доследственная проверка в отношении Салтыкова началась сразу после его задержания 28 января. Одновременно в ОП “Якиманка” на него сфабриковали два административных протокола и до их рассмотрения оставили в отделе. 29 января по этим протоколам активиста арестовали на 30 суток.

27 февраля, за два часа до истечения срока ареста, Салтыкова забрали на допрос в СКР. Там ему предъявили обвинение по уголовному делу и задержали до суда. На другой день активиста отправили в СИЗО.

До ареста активист учился на II курсе факультета истории и политики Московского педагогического госуниверситета.