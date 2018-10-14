Воскресенье, 14 октября 2018

Евросоюз утвердил порядок введения санкций за разработку, производство, распространение и применение химического оружия. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции могут быть введены против любых физических и юридических лиц вне зависимости от гражданства первых и местоположения вторых. Объектами становятся не только лица, непосредственно виновные в разработке и применении химоружия, но и те, кто оказывал в этом финансовую, техническую и иную материальную поддержку, а также поощрял такие действия.

Предусмотрена заморозка активов виновных на территории Евросоюза, а для физических лиц – также запрет на въезд в ЕС. Гражданам и организациям стран – членов ЕС запрещено переводить средства фигурантам санкционного списка.

Решение принято на проходящей в понедельник в Люксембурге встрече министров иностранных дел государств, входящих в Евросоюз. На днях сообщалось, что под санкции могут попасть лица, причастные к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как утверждалось, штрафные меры предполагается ввести против членов высшего руководства России и начальников шпионской сети Москвы.