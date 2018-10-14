Воскресенье, 14 октября 2018

Священный синод РПЦ на заседании в Минске под председательством патриарха Кирилла решил разорвать евхаристическое общение с Константинополським патриархатом. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

“Принятие в общение раскольников и анафематствованного в другой поместной церкви лица со всеми рукоположенными ими “епископами” и “клириками”, посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств – все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами”, – говорится в заявлении Синода.

Синод запретил всем священнослужителям РПЦ сослужение с клириками Константинопольской церкви, а прихожанам Московской патриархии – участие в таинствах, совершаемых в ее приходах. Запрет будет действовать “до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических решений”.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что из-за решения Синода прихожанам РПЦ теперь запрещено молиться и причащаться в церквях на горе Афон в Греции. “Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями”, – пояснил Волков.

Между тем 14 сентября РПЦ уже объявляла о прекращении совместных служений с иерархами Константинопольского патриархата. Кроме того, Вселенского патриарха Варфоломея прекратили поминать в церквях РПЦ, а Московская патриархия также приостановила участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя.

Московский патриархат ответил на решение вывести Украинскую православную церковь из подчинения РПЦ, принятое 11 октября на заседании Священного синода Константинопольской церкви в Стамбуле. Сессия Синода, проходившая 9-11 октября под председательством патриарха Варфоломея, подтвердила ранее принятое решение о том, что Константинополь приступает к предоставлению УПЦ автокефалии. Кроме того, Синод снял анафему с патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета (Денисенко), и признал за ним и первоиерархом Украинской автокефальной православной церкви митрополитом Макарием (Малетичем) каноническое достоинство. Таким образом, УПЦ КП и УАПЦ были восстановлены в каноническом общении.

После принятых решений Константинополя в Киеве должен пройти собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также части клириков УПЦ Московского патриархата, также поддержавших просьбу о томосе. Задача собора – объединение церквей в одну и избрание ее первоиерарха. После этого патриарх Варфоломей вручит вновь избранному предстоятелю украинской поместной церкви томос об автокефалии.

Москва угрожает “защититить интересы православных” на Украине, если ситуация вокруг украинской православной церкви перерастет в “противоправные действия”. Киев гарантирует, что все желающие верующие смогут остаться под юрисдикцией РПЦ.