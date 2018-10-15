Понедельник, 15 октября 2018

В Иркутске сотрудники Росгвардии избили беременную посетительницу магазина стройматериалов “Леруа Мерлен”. Как сообщает “Сибирь.Реалии” со ссылкой на юриста “Общественного вердикта” Станислава Хроменкова, против избитой возбудили дело по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти).

О возбуждении дела правозащитники узнали в понедельник от пресс-службы ведомства. Неясно, идет ли речь о 1-й части 318-й статьи (применение неопасного для жизни или здоровья насилия), предусматривающей до 5 лет колонии, или о 2-й части (причинение опасного насилия), по которой пострадавшей может грозить до 10 лет. Предъявлено ли иркутянке обвинение и избрана ли в отношении нее какая-либо мера пресечения, Хроменков не уточнил.

28 сентября пострадавшая по имени Ирина с мужем Иваном пошли в магазин за покупками и взяли с собой светильник, чтобы подобрать для него лампочку с нужным цоколем. Одну лампочку они вкрутили в светильник и забыли достать. После оплаты остальных покупок на кассе их остановил охранник и потребовал заплатить ему “выкуп” в размере 1500 рублей, чтобы он не вызывал полицию.

Когда супруги отказались платить, охранник вызвал росгвардейцев. Они применили силу к посетителям магазина. “Они били, пинали беременную женщину – на фото ясно видны гематомы и синяки, один из них скрутил ее, коленями встал на грудь, придавил к полу, надел наручники. Это, по мнению медиков, может вызвать выкидыш у Ирины. Если бы не вовремя подъехавшая скорая помощь, пострадавшую, возможно, еще и в отделение бы отвезли”, – рассказал Хроменков.

В Иркутске пара пришла в Леруа Мерлен со своей лампочкой, чтобы выбрать светильник с нужным цоколем. Светильник купили, но охрана потребовала 1500, чтобы не вызывать полицию из-за "кражи" лампочки. Росгвардия все же приехала и избила беременную покупательницу. Справедливость pic.twitter.com/530atKQxpL

— Новости. Как есть (@nourlnews) 15 жовтня 2018 р.

Как утверждают в пресс-службе Росгвардии, на вызов в магазин приехали сотрудники управления вневедомственной охраны (УВО). “Пресс-служба Росгвардии бомбит нас сообщениями: то это были не их работники, а УВО (неверно – УВО тоже входит в состав Росгвардии. – Ред.), то женщина на них напала, испинала ногами, а потом сама упала. А я видел пострадавшую: она такая маленькая – если ногу поднимет, то этому здоровому мужику даже до колена не достанет. В общем, нападавшие путаются в показаниях. Дело на них пока не завели, идет ведомственная проверка. Сегодня я отнесу в полицию заявление о том, чтобы изъяли видеозапись с камер магазина. На наше обращение в магазин прислать копию записи, директор иркутского филиала “Леруа Мерлен” отключила телефон”, – добавляет юрист “Общественного вердикта”.

Иркутские правозащитники требуют возбудить дело против силовиков по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 111 (причинение тяжкого вреда здоровья) УК.