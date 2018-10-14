Воскресенье, 14 октября 2018

В качестве одной из версий аварии при запуске космического корабля “Союз МС-10″ рассматривается саботаж, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По утверждению источника, не сработал пирозамок, открывающий клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального. Причины этого неясны; кроме саботажа возможно также, что ненадлежащим образом был проведен стартовый контроль или же сами проверки не могут выявить такую неисправность – в таком случае требуется разработка дополнительных методик контроля.

Другой источник указал, что из-за несрабатывания дренажного клапана боковой блок ракеты “вспорол обшивку и баки” второй ступени и вызвал взрыв. “Лишь благодаря системе аварийного спасения, вовремя распознавшей угрозу экипажу, космонавты были спасены”, – добавил собеседник агентства.

Как передает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме Байконур, на “Союзе МС-10″ якобы использовалась система управления украинского производства, разработанная в харьковском конструкторском бюро “Полисвит” и произведенная на государственном научно-производственном предприятии “Коммунар” – оно тоже находится в Харькове.

Неудачный запуск транспортного корабля “Союза МС-10″ с космодрома Байконур в Казахстане произошел 11 октября. При запуске ракеты-носителя “Союз-ФГ” один из блоков второй ступени зацепил центральный блок – это спровоцировало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, а затем сработал аварийный парашют. На борту корабля находились члены нового экипажа МКС – россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Оба аварийно приземлились в Кахастане и выжили.

Провал запуска стал первой аварией пилотируемого космического корабля в истории космонавтики в постсоветской России.

12 октября “Коммерсант” сообщил, что на время расследования инцидента, которое продлится около месяца, запуски ракет типа “Союз-ФГ” решено приостановить в целях безопасности.

После утечки воздуха на МКС, произошедшей 30 августа, в “Роскосмосе” выдвигали версию намеренной порчи обшивки на пристыкованном к станции российском корабле “Союз МС-09″ – он доставил на МКС предыдущий экипаж. По данным “Коммерсанта”, в госкорпорации обвиняли в аварии американских космонавтов: они якобы намеренно просверлили обшивку, поскольку хотели спровоцировать эвакуацию со станции, чтобы скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег.