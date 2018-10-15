Понедельник, 15 октября 2018

Участник “бессрочного протеста” Алексей Климишин стал подозреваемым по делу о хулиганстве, возбужденному полицией после акции 13 октября у здания ФСБ на Лубянке. Об этом в понедельник вечером сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на общественницу Ирину Яценко.

В воскресенье Климишина уже задерживали в связи с акцией. После “беседы” в ФСБ оппозиционера привезли в ОП “Мещанский”, откуда вскоре освободили с протоколом по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Между тем в понедельник активиста задержали уже как подозреваемого по уголовному делу и вновь доставили в “Мещанский”. Климишину вменили пункт “б” части 1 статьи 213 УК (хулиганство по мотивам ненависти либо вражды). По такому обвинению кодекс предусматривает до пяти лет колонии.

Первоначально сообщалось, что Климишин задержан до суда о мере пресечения. Однако поздно вечером активиста освободили, взяв обязательство во вторник явиться в “Мещанский” к дознавателю.

Несколько ранее из этого же отдела по истечении предельных двух суток задержания, допустимых без санкции суда, был освобожден блогер Никита Вышкварка, схваченный комендатурой ФСБ непосредственно на месте акции. На Вышкварку оформили протокол по той же части 1 статьи 20.1 КоАП; сам блогер участие в акции отрицал. Адвокату Дмитрию Корнилину в “Мещанском” заявляли, что в понедельник повезут задержанного в суд для рассмотрения протокола, однако Яценко позже сообщили, что разбирательства не будет. Около 21 часа Вышкварку оштрафовали на 1000 рублей (назначать штрафы по такому обвинению полиция имеет право самостоятельно) и отпустили.

Акция на Лубянке проводилась в защиту политзеков. По информации ОВД-Инфо, в ней участвовали три человека; телеграм-канал силовиков “Опер слил” сообщал о пяти. Один из демонстрантов зажег файер и начал скандировать “Свободу политзаключенным!”. Силовики заявляли, что протестующие также бросали в дверь приемной ФСБ яйца, а один метнул в нее и файер.

Вместе с Вышкваркой был задержан 16-летний участник “бессрочного протеста”, которого, по данным WikiNews, зовут Никита Буров. Подростка четыре часа удерживали в приемной ФСБ, незаконно опрашивая в отсутствие родителей и угрожая делом по “экстремистской” 282-й статье кодекса. Затем молодого человека перевезли в “Мещанский”; оттуда его ночью после звонка полицейских забрал отец.

О возбуждении уголовного дела стало известно уже в воскресенье.