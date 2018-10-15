Понедельник, 15 октября 2018

Госсекретарь США Майк Помпео по указанию президента Дональда Трампа направляется в Саудовскую Аравию, чтобы провести с королем Салманом и другими членами руководства страны конфиденциальные переговоры в связи с возможным убийством журналиста-эмигранта Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Reuters.

Из Саудовской Аравии Помпео проследует в Турцию. Журналист исчез в саудовском консульстве в Стамбуле.

Между тем CNN со ссылкой на два неназванных источника в понедельник сообщил, что Эр-Рияд готовит отчет с утверждением о том, что Хашукджи был случайно убит во время допроса.

Трамп, комментируя публикацию, заметил журналистам: “Я слышал об этом, однако неизвестно, действительно ли это официальный отчет”.

Между тем The New York Times – также ссылаясь на неназванный источник – передала, что задержание Хашукджи в Стамбуле санкционировал лично наследный принц королевства Мухаммад. Задача подготовленного саудитами отчета, утверждалось в публикации, – снять подозрения с принца, переложив всю вину в гибели на офицеров разведки.

60-летний Хашукджи – один из самых известных критиков саудовского режима. В прошлом году он поселился в США. 2 октября нынешнего года эмигрант явился в консульство в Стамбуле, чтобы получить свидетельство о разводе. Обратно он так и не вышел.

По информации The Washington Post, появившейся 12-го числа, расследование турецкой полиции установило, что Хашукджи в консульстве подвергли пыткам, а затем убили, после чего расчленили тело медицинской пилой и вывезли в резиденцию посла королевства. Как утверждалось, в операции участвовали 15 саудовских силовиков.

Власти Великобритании заявили, что готовят персональные санкции против высшего руководства Саудовской Аравии. Поправка Магнитского, принятая в нынешнем году, дает Британии возможность вводить штрафные меры в отношении иностранцев, виновных в нарушении прав человека.

Трамп, в свою очередь, пригрозил “очень, очень ощутимыми мерами”, в случае если подозрения в адрес саудовского руководства подтвердятся.

В то же время он выступил против того, чтобы прекратить поставки оружия Эр-Рияду по недавно заключенному контракту ценой 110 миллионов долларов. “Если они не купят его (оружие. – Ред.) у нас, они будут покупать его у России или у Китая, – пояснил президент. – Подумайте, 110 миллионов. Все, что они сделают, – отдадут их другим странам, и это будет очень глупо”.