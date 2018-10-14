Воскресенье, 14 октября 2018

Коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Валерия Опанасенко приговорила к 16 годам строгого режима жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, обвиненного в терроризме после возвращения из Сирии. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Оглашение приговора осужденному заняло 15 минут. Гугов объявлен виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК.

3 октября в ходе судебных прений прокурор попросил приговорить Гугова к 20 годам строгого режима – максимальному сроку, предусмотренному как частью 2 статьи 205.5, так и статьей 205.3.

Коллегия вынесла частное определение в адрес старшего следователя ФСБ Дмитрия Васильченко, занимавшегося делом Гугова: судьи указали, что в протоколе допроса свидетеля обвинения Анзора Жамгузарова содержится фраза “от проведения каких-либо следственных действий с Гуговым И.А. я отказываюсь, так как опасаюсь за свою безопасность”, которой нет в копии протокола, имеющейся у защиты. Вместе с тем коллегия решила, что это нарушение “было устранено в ходе судебного разбирательства”, в силу чего возможно ограничиться частным определением. Руководство следователя обязали отчитаться о мерах, принятых в связи с определением.

Адвокат Гугова Ева Чаниева пообещала обжаловать приговор в Верховном суде. По ее словам, Жамгузаров зависит от силовиков и “проходит свидетелем почти во всех делах в Нальчике”. Кроме Чаниевой Гугова защищал назначенный адвокат Александр Игнатенко. На первом заседании по делу он просил удалить его из процесса, однако ходатайство было отклонено.

Первое судебное заседание по существу дела Гугова прошло 26 мая. На слушаниях он отказался признать вину. Он заявил, что террористическое дело против него силовики возбудили из мести за отказ дать ложные показания против некоего Султанова.

По версии обвинения, Гугов участвовал в деятельности “Имарата Кавказ” на территории Сирии и обучался терроризму в сирийских лагерях “Имарата Кавказ” и организации исламистов “Джейш аль-мухаджирин валь-ансар”.

23-летний Гугов, студент Северо-Кавказского федерального университета, в сентябре 2014 года вылетел из Ставрополя в Турцию и, согласно фабуле дела, познакомился там с членами “Имарата Кавказ”, которые помогли ему нелегально попасть в Сирию. Как утверждается, в октябре 2014-го он вступил в “Джейш аль-мухаджирин валь-ансар” и в лагере боевиков прошел обучение владению стрелковым оружием. После этого в отношении него в России возбудили дело по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании за рубежом). В ноябре 2014-го, говорится в деле, Гугов присоединился к “Имарату Кавказ”, а в январе-феврале 2015-го в одном из городов в мухафазе Алеппо прошел обучение минно-взрывному делу.

В начале мая 2015 года Гугов вернулся в Турцию и до марта 2016-го жил там. 15 октября 2015 года Нальчикский горсуд заочно арестовал Гугова. Он захотел вернуться домой и при посредничестве отца связался с властями Кабардино-Балкарии и силовиками. Гугову пообещали, что он не получит реального срока и ему окажут помощь с адаптацией к мирной жизни.

13 марта 2016 года Гугов прилетел в Россию, был задержан в аэропорту и отправлен в СИЗО. Здесь против него возбудили второе дело, квалифицированное по “террористическим” статьям. Оно ушло в Северо-Кавказский окружной военный суд еще в ноябре 2017 года, однако до мая 2018-го не рассматривалось. В мае Гугова этапировали из Нальчика в Ростов.

Нальчикский горсуд дважды – 12 октября 2016 года и 4 сентября 2017 года – признавал Гугова виновным по 208-й статье УК и назначал обвиняемому три года колонии, однако коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии каждый раз отменяла приговор и возвращала дело на повторное рассмотрение.

24 апреля 2018 года коллегия рассмотрела повторную жалобу защиты на второй приговор, поданную в связи с процессуальными нарушениями, и прекратила дело. Суд сослался на примечание к статье 208 УК, согласно которому обвиняемый освобождается от уголовной ответственности по статье в первый раз, если добровольно вышел из вооруженного формирования.