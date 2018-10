Воскресенье, 14 октября 2018

Президент США Дональд Трамп в своем большом интервью телеканалу CBS заявил в воскресенье, 14 октября, что допускает возможность причастности президента России Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Отвечая на вопрос корреспондента программы "60 минут" Лесли Шталь, согласен ли Трамп, что Путин имеет отношение к убийствами и отравлениям, президент США ответил: "Да, вероятно, имеет. Вероятно". Однако Трамп дал понять, что не сильно этим озабочен, так как все эти преступления произошли не на территории Соединенных Штатов.

На вопрос, почему глава США избегает критики в адрес президента РФ и никогда жестко не высказывается о нем на публике, Трамп не ответил, но заявил, что при личных встречах он с ним "проявляет жесткость". "Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией, – сказал Трамп. – Именно я дал Украине наступательные вооружения и противотанковые комплексы", тогда как его предшественник Барак Обама посылал в Украину "подушки и одеяла". "Думаю, я проявляю большую жесткость с ним лично… У нас была встреча, это была очень жесткая встреча и это была очень хорошая встреча", – отметил Трамп, имея ввиду встречу с Путиным в Хельсинки 16 июля.

Во время интервью Лесли Шталь несколько раз возвращалась к теме отношений Трампа и Путина и вмешательства России в выборы в США, заявив: "Вы все время уходите от темы России". В итоге Трамп ответил утвердительно на вопрос о вмешательстве России в выборы 2016 года: "Они вмешивались. Но я думаю, что Китай вмешивался тоже, как и другие страны". И по словам американского президента, вмешательство Китая – это более серьезная проблема.

Трамп подчеркнул, что лично он не просил Путина помочь ему выиграть в президентской гонке и "не вступал в сговор с Россией". "Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне с выборами? Да ладно вам. Просто смешно", – сказал президент США.

Говоря о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого – выяснить был ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ, он отметил, что пока не собирается прикрывать расследование, однако не стал давать обещание, что точно никогда не сделает это. "Я ничего не буду обещать. Я считаю, что это очень несправедливое расследование, потому что никакого сговора не было", – сказал он.

Напомним, независимые расследования "российского вмешательства" ведут конгресс США и ФБР. Что касается "убийств и отравлений", о которых говорил Трамп, то в августе 2018 года США ввели в отношении России первый пакет санкций в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Вашингтон и многие западные страны поддержали выводы Лондона о том, что именно российская разведка отравила Скрипалей. В рамках санкций введен полный запрет на экспорт в Россию так называемых электронных устройств двойного назначения, технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, добычей нефти и газа. В ноябре ожидается второй раунд санкций против России, поскольку она отказалась гарантировать неприменение химоружия и допустить международных наблюдателей в свои лаборатории.

Трамп о своей администрации: доверия к людям нет

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что доверяет не всем людям в собственной администрации.

"Я не всем доверяю в Белом доме. Я буду в вами откровенен", – подчеркнул он. "Я не ребенок. Это жесткий мир, это порочное место. Вашингтон – это порочное, порочное место. Нападки, клевета, разговоры у тебя за спиной, но я по-своему чувствую себя здесь очень комфортно", – добавил Трамп.

Он сообщил, что американскую администрацию в ближайшее время могут покинуть некоторые сотрудники.

В частности, Трамп не исключил, что вскоре в отставку уйдет министр обороны Джеймс Мэттис, хотя тот ему "об этом не говорил". "В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон", – сказал американский президент.

"У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет", – сказал Трамп, добавив, что глава Пентагона "в каком-то смысле демократ", то есть принадлежит к оппозиционной партии.

При этом Трамп подчеркнул, что никакого "хаоса в Белом доме" не существует, несмотря на то, что об этом пишут американские СМИ.

Напомним, The Washington Post писала в сентябре о разногласиях между Трампом и Мэттисом, последний якобы позволял себе неодобрительные комментарии в адрес президента США. А The New York Times сообщала о том, что глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны по вопросам НАТО, учений с Южной Кореей и ядерной сделки с Ираном. По некоторым данным, Мэттис уйдет в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Некоторые страны ЕС ведут себя с США не как союзники, а как враги

Дональд Трамп в интервью Лесли Шталь на канале CBS отметил, что никто из союзников Вашингтона не ведет себя столь же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как некоторые страны Европейского Союза.

"Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский Союз. ЕС был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали", – сказал глава США.

Ведущая на это заметила, что заявления Трампа звучат враждебно. "Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны", – ответил американский лидер.

"Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет", – добавил Трамп.

О КНДР: у США нет точных данных, что Пхеньян производит новые ракеты

Вашингтон не обладает точной информацией относительно того, производит ли Пхеньян в настоящее время новые ракеты, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире полностью в воскресенье, 14 октября.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, верно ли, что северокорейские власти так и не приступили к уничтожению имеющихся у них вооружений и, наоборот, производят новые ракеты. "Никто точно не знает, я имею в виду, люди говорят об этом. На самом деле, я говорил об этом", – ответил Трамп.

Он также констатировал, что в КНДР осуществляют демонтаж полигонов, отмечает ТАСС. На повторный вопрос корреспондента Лесли Шталь, производят ли в КНДР новые ракеты, Трамп ответил: "На самом деле, мы точно не знаем".

При этом, Трамп заострил внимание на том, что в последнее время Пхеньян не проводил новых ракетных запусков. "Они точно не проводили ядерных испытаний, поскольку о них быстро становится известно", – также добавил президент США.

Ведущая телеканала напомнила главе США, что Ким Чен Ына обвиняют в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы. "Мне известно об этих вещах, я не ребенок", – сказал Трамп и сообщил, что склонен доверять северокорейскому лидеру и его обещаниям.

"Да, я доверяю ему. Но это не значит, что я не могу ошибаться", – сказал Трамп, отметив, что наличие любого контакта между ним и Ким Чен Ыном является положительным фактором.

О глобальном потеплении: люди не виноваты, все само собой наладится

Президент США Дональд Трамп сомневается, что климат на Земле меняется из-за воздействия человека, и потому не хочет расходовать триллионы долларов, пытаясь предотвратить развитие данных процессов.

У главы Белого дома спросили, считает ли он реальным изменение климата. "Я думаю, что-то происходит, что-то меняется и оно снова вернется в прежнее состояние", – ответил он. "Я не думаю, что это вымысел, думаю, вероятно, есть изменения, но я не знаю, вызваны ли они воздействием человека", – добавил Трамп.

"Я скажу вам вот что. Я не хочу отдавать триллионы и триллионы долларов, – подчеркнул американский лидер. – Я не хочу терять миллионы и миллионы рабочих мест. Я не хочу оказаться в невыгодной позиции".

Журналист телеканала CNS Лесли Шталь обратила внимание Трампа на разрушение ледяного покрова в Гренландии. "Вы не знаете, произошло бы это или нет при наличии людей или в случае их отсутствия", – парировал американский лидер.

Отвечая на аргумент, что глобальное потепление является результатом деятельности человека, согласно мнению научного сообщества, Трамп подчеркнул, что "есть ученые, которые с этим не соглашаются". Он также не исключил, что некоторые исследователи могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь некими политическими мотивами.

"Я не отрицаю изменения климата, но думаю, что ситуация вполне может вернуться в прежнее состояние. Мы говорим о миллионах лет", – пояснил он. В июне прошлого года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.