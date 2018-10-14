Воскресенье, 14 октября 2018

Российские военные корабли и самолеты пытаются спровоцировать британских и нидерландских морских пехотинцев во время учений НАТО за Полярным кругом. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на слова начальника военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерала Джеффа Мак Мутри. Он обозначил ситуацию как часть "холодной войны 3.0" и заявил, что Россия опирается на кибертехнологии и военную активность для "подрыва деятельности западных правительств".

"Мы видим возрастающий интерес российских военно-морских судов, когда проводим учения", – заявил военачальник на брифинге в Роттердаме. -Например, когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно. Они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят, чтобы их присутствие было видимым".

"Мы также видим, как российские истребители пролетают над нашими военными кораблями, чтобы обозначить свое присутствие, можно сказать, провокационным образом", – добавил генерал.

Полярный круг все чаще рассматривается как сфера стратегических интересов Великобритании и НАТО, в то время как по мере наступления глобального потепления Россия и Китай готовятся осваивать новые маршруты доставки грузов в регионе, говорится в статье.

Джефф Мак Мутри усомнился, что выход Великобритании из Евросоюза подорвет тесное сотрудничество в области безопасности. "Мы оба партнеры по НАТО, поэтому я не предвижу никаких противоречий в сотрудничестве наших вооруженных сил после того, как процесс Brexit будет завершен. Нравится вам это или нет, вы все еще часть Европы", – добавил он.

Генерал сделал свои заявления всего через несколько недель после того, как министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскрыл "стратегию обороны Арктики", в которую входит отправка 800 британских военнослужащих в Норвегию в следующем году. Лондон также построит военную базу на севере этой страны.

Отметим, что западные страны неоднократно проявляли беспокойство в связи с повышенным интересом Москвы к освоению Арктики и деятельностью российских военных в регионе. Так, в августе в Великобритании заявили о необходимости укреплять оборону Арктики для противостояния растущей военной активности России.

В докладе, составленном депутатами британского парламента, говорилось, что Кремль увеличивает свое присутствие в Арктике и может спровоцировать возвращение к соперничеству из-за нее. Депутаты упомянули в качестве настораживающих шагов со стороны России открытие новых и восстановление советских баз в Арктике, размещение большого количества войск на границах соседних стран и развертывание там ракетных комплексов и систем ПРО.

В марте главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил об усилиях России по установлению контроля над морскими путями в Арктике. По его словам, Москва при желании сможет в течение двух-трех лет установить контроль над Северным морским путем. В сентябре газета The Washington Post написала, что по мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом".

Россия своего интереса к освоению Арктики не скрывает. В 2016 году министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал продолжение усиления группировки войск РФ на арктическом направлении. В конце 2017-го глава военного ведомства сообщил, что Минобороны России фактически завершило строительство своих объектов в Арктике. Всего на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет было возведено более 400 объектов. В них размещено более тысячи военнослужащих, специальное вооружение и техника.

Осенью прошлого года был опубликован доклад британского Центра исследований России при Henry Jackson Society, в котором говорилось, что российские власти при полном попустительстве НАТО расширяют деятельность вооруженных сил в Арктике, продолжая милитаризацию региона, а также активно осваивают природные ресурсы.

В августе Шойгу заявил, что Арктика стала центром интересов ряда западных стран, не исключив возникновения военных конфликтов в регионе, отмечает РБК. Тогда он подчеркнул, что приоритетом российских военных является защита национальных интересов в Арктике.