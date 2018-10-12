Пятница, 12 октября 2018

В суды Ингушетии подано три административных иска, оспаривающих соглашение о новой границе с Чечней. Об этом поздно вечером в четверг сообщил “Кавказский узел”.

Один иск был подан 10 октября жителем ингушской столицы в Магасский райсуд, другие два – 11-го числа двумя жителями региона в Назрановский райсуд.

Житель Магаса заявил ходатайство о применении на время рассмотрения иска обеспечительной меры, а именно запрета главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и Народному собранию исполнять соглашение о границе до проведения регионального референдума. Это ходатайство принято к рассмотрению.

Что касается исков в Назрановский райсуд, то в первом из них заявители указывают на фальсификацию итогов прошедшего в Народном собрании 4 октября голосования по вопросу ратификации соглашения о границе. Отмечается также, что сама процедура голосования была проведена с нарушением: закон о ратификации соглашения был рассмотрен сразу в трех чтениях, что не допускается ни федеральными, ни региональными нормами.

В силу изложенного истцы настаивают на признании решения Народного собрания незаконным. Для разбирательства, указывают они, следует истребовать из регионального парламента протокол счетной комиссии о результатах голосования 4 октября, а также сами использованные бюллетени.

Ответчиком по второму иску, поданному в Назрани, выступает Евкуров. Истцы заявляют, что чиновник нарушил право жителей региона на управление делами государства через участие в референдуме, а подписание им соглашения о границе несет ущерб Ингушетии, поскольку ведет к уменьшению ее территории. В этой связи граждане требуют подписание соглашения о границе незаконным.

Сам Евкуров в опубликованном в пятницу интервью РБК заявил, что подписание соглашения “стихийно произошло”. “Ни я, ни Рамзан (Кадыров, глава Чечни. – Ред.) об этом даже не мыслили”, – заверил он.

Вопрос границы, по словам Евкурова, он эпизодически обсуждал с Кадыровым начиная с 2009-2010 годов. “Раз в два года на тех или иных встречах”, – пояснил чиновник. Однако в нынешнем году “Чеченавтодор” начал ремонт находящейся на его балансе дороги в ингушский аул Аршты. Увидев чеченскую технику, рассказал Евкуров, местные жители сделали вывод, что Чечня захватила их территорию. Между тем ситуация с дорогой в Аршты не уникальна, продолжил чиновник, – за дорогу в чеченскую станицу Ассиновскую, напротив, отвечает “Ингушавтодор”.

Однако беспокойство местных жителей и вынудило чиновников заняться урегулированием вопроса о границе, заключил Евкуров.

На вопрос, почему жители Ингушетии не были осведомлены о подготовке соглашения с Чечней, чиновник ответил: “Здесь не было такой необходимости – доводить до всего населения”. Достаточным, по утверждению главы региона, было обсудить документ с депутатами.

Между тем днем в четверг лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев сообщил в эфире “Дождя”, что против двоих из числа организаторов круглосуточного протестного митинга в Магасе – Малсага Ужахова и Мусы Мальсагова – возбуждены дела по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), предусматривающей до года исправработ. Региональное МВД объявило об открытии дел еще 2 октября, до начала нынешних протестов, однако имена подозреваемых тогда не уточнялись. Заявлялось, что дела заведены по фактам публикаций в интернете.

Вместе с Чемурзиевым в спецэфире “Дождя”, посвященном протестам в Ингушетии, участвовали председатель историко-географического общества “Дзурдзуки” Танзила Дзаурова и адвокат Калой Ахильгов. За несколько часов до начала трансляции в редакцию явились полицейские, а к зданию подъехали два автозака. Ведущая Когершин Сагиева в начале эфира сообщила, что силовики “приехали охранять телеканал на случай беспорядков”.

Утром в четверг “Кавказский узел” опубликовал комментарий ситуации, данный чеченским эмигрантом Ахмедом Гисаевым, руководителем норвежской правозащитной организации Human Rights Analysis Center. Правозащитник заявил, что пересмотр границы между Ингушетией и Чечней инспирирован Москвой. “На мой взгляд, многотысячные похороны Юсупа Темерханова в селении Гелдаган неожиданно для власти показали солидарность и единение всех народов Северного Кавказа с чеченским народом, – пояснил Гисаев. – Такой душевный порыв, такое единение не могло не насторожить Кремль. Опять, в который раз в новейшей истории России, возникла необходимость принять к действию принцип “разделяй и властвуй”.

“О передаче земель и обмене нет смысла говорить, – продолжил правозащитник. – Граница по реке Фортанге там проходила еще до первой чеченской войны и сложилась в результате договоренностей между Джохаром Дудаевым и Русланом Аушевым (заключенных в 1993 году. – Ред.). Мои предки жили в этих местах. Мое родовое село Ялхорой, куда меня мой отец возил регулярно, находится не так далеко от этих мест. Между орстхоевской общиной нет никаких противоречий относительно этих территорий. Вся община – единое целое независимо от того, в какой республике мы живем, в Чечне или Ингушетии”.

Действительно, Цечой – один из орстхоевских тейпов, живущий по обе стороны ингушско-чеченской границы – еще 8 сентября выступил с заявлением, в котором указал: “Относительно границы в данном районе и по всей ее длине наша позиция ясная и не меняется со времени раздела Чечено-Ингушетии на две республики. Административная граница между ними была определена первыми руководителями двух республик и не подлежит пересмотру до тех пор, пока мы не сможем сделать это сами, на основе шариата Аллаха. До тех пор мы против любых изменений этой условной границы в ту или иную сторону”.