Суббота, 13 октября 2018

Митинг в Магасе против соглашения о границе с Чечней согласован до вечера 17 октября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Ингушетии. “Совет тейпов ингушского народа” подавал заявку на проведение акции с 16 по 25 октября.

Как и на предыдущей неделе, митинг у здания республиканского парламента согласован с 7 до 22 часов.

В правительстве указали, что на следующей неделе в столице республики пройдут спортивные и культурные массовые мероприятия с участием делегаций из других регионов.

“В правительстве напоминают, что организаторам ранее согласовывали акцию с 8 по 15 октября, – цитирует агентство ингушского чиновника. – Гражданам на законном основании предоставлена возможность выразить свое мнение относительно подписанного соглашения об определении границы между Чеченской республикой и Ингушетией”.

16 октября члены оргкомитета митинга должны встретиться с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым. В пятницу к ним приезжал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В тот же день оргкомитет митинга призвал Владимира Путина отменить соглашение о демаркации чечено-ингушской границы. Акция в Магасе объявлена бессрочной.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в пятницу заявил, что власти не готовы к силовому разгону протеста и будут “до последнего держаться”, поскольку силовое решение “ничего не даст”. Он поблагодарил федеральный центр и лично Матовникова за отказ от подавления протеста.

В четверг стало известно, что жители Ингушетии подали в республиканские суды три административных иска, оспаривающих соглашение с Чечней.

Депутаты Народного собрания (парламента) республики уже несколько раз пробовали собраться на заседание, чтобы отменить соглшение, но каждый раз им не удавалось собрать кворум – как утверждалось, не приходить на заседания от парламентариев требовал Евкуров.

В опубликованном в пятницу интервью РБК Евкуров заявил, что подписание соглашения “произошло стихийно”. “Ни я, ни Рамзан (Кадыров, глава Чечни. – Ред.) об этом даже не мыслили”, – заверил он. По мнению Евкурова, доводить информацию о подписании договора до всего населения республики “не было необходимости” – достаточно было обсудить его с депутатами.

В четверг лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев сообщил, что против двоих из числа организаторов митинга в Магасе – Малсага Ужахова и Мусы Мальсагова – возбуждены дела по статье 319 УК (оскорбление представителя власти), предусматривающей до года исправработ. Региональное МВД объявило об открытии дел еще 2 октября, до начала нынешних протестов, однако имена подозреваемых тогда не уточнялись. Заявлялось, что дела заведены по фактам публикаций в интернете.

По договору с Чечней Ингушетия теряет в 26 раз больше земель, чем получает взамен.